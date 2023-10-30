Министр иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Нику Попеску расценил как "недружественный шаг" факт передачи Россией в Приднестровье школьных учебников новейшей истории РФ, в том числе содержащей российскую позицию на события в Украине. Об этом Попеску рассказал на брифинге, отвечая на вопросы журналистов, передает point.md ссылаясь на infotag.md
"Действия РФ в приднестровском регионе — недружественны по отношению к Молдове. Большая часть из них - незаконна, в том числе присутствие российских войск, которое идет вразрез с Конституцией Молдовы и нормами международного права. И вот мы в очередной раз видим недружественный жест со стороны России по отношению к гражданам Молдовы", — сказал Попеску.
По его словам, совместно с Бюро по реинтеграции будет проанализировано и установлено, каким образом учебники попали на левый берег Днестра, так как "такой недопустимый жест" не содействует сохранению "стабильности и спокойствия" на территории Молдовы.
«Мы выясним обстоятельства, при которых это произошло, и ответим так, чтобы не допустить таких абсолютно неприемлемых жестов, которые не способствуют сохранению спокойствия на территории всей страны, включая Приднестровский регион», — заявил Попеску.
Вице-премьер-министр подчеркнул, что "Приднестровье является неотъемлемой частью Республики Молдова".
На прошлой неделе представительство Россотрудничества в Молдове «Русский дом» сообщило, что «передало в дар молодым соотечественникам из Приднестровья 2500 экземпляров учебников». Согласно сообщению, в Тирасполь направили «методические пособия для учителей, рабочие тетради и учебники для школьников», передаёт eadaily.com
«Эти книги помогут молодым соотечественникам усваивать учебный материал, а методическая литература станет хорошим подспорьем учителям в подготовке к урокам», — отметил и.о. руководителя центра Артем Науменков.
Наибольшее возмущение властей Молдовы вызывает добавленный в издании 2023 года новый раздел «Современная Россия», где описаны события последнего десятилетия до наших дней. В частности, в нем рассказывается о референдуме в Крыму и событиях, предшествующих началу специальной военной операции на Украине, а именно — о терроре киевского режима по отношению к жителям Донбасса, возрождении неонацизма и русофобии. Авторы учебника рассказали о санкциях, которые были введены против России и о «желании стран Запада объединить весь мир против России».
В комментарии для "Радио Молдова" вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции Олег Серебрян заявил, что не знает, как эта партия учебников попала в Приднестровский регион, поскольку она не прошла через пункты таможенного контроля Республики Молдова.
"Первая возможность заключается в том, что они прибыли якобы дипломатической почтой в Центр русской культуры, который позже перевез якобы их за пределы. Это еще предстоит выяснить, давайте тоже проясним этот вопрос с российской стороной по дипломатическим каналам. Вторая возможность заключается в том, что соответствующие руководства были напечатаны непосредственно в типографии в Бендерах. Технически вполне возможно, что прислали только формат инструкций, и они были распечатаны на месте", - заявил Олег Серебрян.
Эксперт по безопасности Александр Фленкя утверждает, что этот случай привлекает внимание к другой, гораздо более важной проблеме, а именно, что учебники из Республики Молдова не доходят до региона левобережья Днестра, а дети там лишены права учиться на румынском языке, пишет radiomoldova
"Самая большая проблема не в том, что учебники из России приехали на левобережье Днестра, самая большая проблема в том, что книги из Республики Молдова не поступают, что добрая часть наших детей на левобережье Днестра, граждане нашей стране, лишены языковых и образовательных прав, что они не могут учиться на своем родном языке", - подчеркнул Александр Фленкя.