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ЦИК опубликовал результаты довыборов в Григориопольском и Рыбницком районах

ЦИК опубликовал результаты довыборов в Григориопольском и Рыбницком районах
фото: novostipmr

Отмечено, что явка избирателей на некоторых избирательных участках превысила 50%

Центральная избирательная комиссия ПМР опубликовала результаты дополнительных выборов народных депутатов местных Советов депутатов, председателя Совета - главы администрации посёлка. Напомним, что довыборы проходили в некоторых населённых пунктах Григориопольского и Рыбницкого районов 29 октября.

«На подсчёт голосов и итоги голосования жалоб ни от кандидатов, ни от избирателей не поступало. Избирательная кампания прошла в строгом соответствии с избирательным законодательством ПМР. Голосование проходило в праздничной атмосфере и носило свободный, демократический характер. Это обеспечивалось в том числе возможностью присутствия наблюдателей от кандидатов на всех участках», - отметили в Центризбиркоме.

В ходе дополнительных выборов происшествий не зафиксировано. Явка избирателей на некоторых избирательных участках превысила 50%.

Председателем Совета - главой администрации посёлка Карманово Григориопольского района избран Игорь Сокирка, за которого отдали голоса 195 избирателей. Явка избирателей составила 35%. Народным депутатом Совета села Карманово по избирательному округу № 5 избран Николай Грубник, которого поддержали 39 избирателей. Явка – 31,6%.

Народным депутатом Совета народных депутатов села Виноградное Григориопольского района по избирательному округу № 2 избран Николай Евдокимов, в поддержку которого свои голоса отдали 26 избирателей. Явка – 41,8%.

Народным депутатом Совета народных депутатов поселка Глиное Григориопольского района по избирательному округу № 1 избрана Галина Киорик, в поддержку которой свои голоса отдали 33 избирателя. Явка – 21,4%.

Народным депутатом Совета народных депутатов села Ташлык Григориопольского района по избирательному округу № 2 избрана Елена Газул, в поддержку которой свои голоса отдали 53 избирателя. Явка – 28,3%.

Народным депутатом Совета народных депутатов села Строенцы Рыбницкого района по избирательному округу № 1 избран Иван Афтенюк, за которого проголосовали 39 избирателей. Явка – 51,2%.

Народным депутатом Совета народных депутатов села Калбасна Рыбницкого района по избирательному округу № 6 избрана Олеся Куракова, за неё проголосовали 27 избирателей. Явка – 25,4%.

Народным депутатом Совета народных депутатов села Красненькое Рыбницкого района по избирательному округу № 8 избрана Надежда Денисюк Юрьевна, за которую отдали голоса 60 избирателей. Явка – 40,8%.
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