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Комиссия по ЧС продлила экологические разрешения на работу ММЗ

Комиссия по ЧС продлила экологические разрешения на работу ММЗ
фото: пресс-служба ММЗ

Комиссия по чрезвычайным ситуациям (КЧС) продлила Молдавскому металлургическому заводу в Рыбнице (ММЗ) природоохранные разрешения до конца года. Решение принято на заседании комиссии в понедельник 30 октября, сообщает Sputnik

"Агентство по охране окружающей среды выдаст в течение одного рабочего дня с момента подачи заявки предприятием "Молдавский металлургический завод" разрешительный документ "Авторизация на выброс в атмосферу загрязняющих веществ от стационарных источников" сроком действия до 31 декабря 2023 года", – говорится в тексте решения комиссии.

В этом же документе сказано о продлении разрешения на "обращение с отходами".

"Агентство по охране окружающей среды выдаст в течение одного рабочего дня с момента подачи заявки предприятием "Молдавский металлургический завод" разрешительный документ "Авторизация на обращение с отходами" сроком действия до 31 декабря 2023 года", – говорится в тексте решения комиссии.
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