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В Бендерах говорили о соблюдении техники безопасности на производстве

В Бендерах говорили о соблюдении техники безопасности на производстве
фото: БТВ

Как сообщает Бендерское телевидение семинар посвятили соблюдению техники безопасности на производстве. Было отмечено, что в нынешнем году произошло 44 несчастных случая, 2 из которых – с летальным исходом.

Специалисты Службы госнадзора говорят: чтобы предупредить несчастные случаи на производстве, важно знать их причины. Среди наиболее распространённых - нарушение трудовой дисциплины.

В этот перечень также входят:

неудовлетворительная организация работ;

неприменение средств индивидуальной защиты;

недостаточный контроль за состоянием условий труда на рабочих местах;

нарушение правил дорожного движения;

недостатки в обучении безопасным приёмам труда;

личностный фактор.

Подобные семинары по соблюдению техники безопасности на производстве проводятся по всей республике. На сегодняшний день они необходимы, уверен главный специалист по охране труда бендерской госадминистрации Валерий Любчинский. По его словам, нарушения происходят ввиду низкой квалификации специалистов.

На семинаре также отметили, что в Бендерах увеличилось количество несчастных случаев, связанных с эксплуатацией газовых приборов в быту. По данной проблеме специалисты госадминистрации напрямую работают с предприятиями и организациями города, сообщает Бендерское телевидение.

В Бендерах говорили о соблюдении техники безопасности на производстве
фото: БТВ
  • Сегодня, 18:42
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