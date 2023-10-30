За трое суток в секторе Газа были убиты еще 10 сотрудников агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР). Об этом говорится 30 октября в сообщении на сайте организации.
«За последние 72 часа были убиты еще 10 сотрудников БАПОР, в результате чего общее число сотрудников БАПОР, убитых с 7 октября, достигло 63», — уточнили в организации, сообщает iz.ru
В ООН добавили, что в 149 объектах БАПОР в секторе Газа укрывается около 672 тыс. внутренне перемещенных лиц.
«Возможность оказания жизненно необходимой помощи еще больше затрудняется 36-часовым нарушением связи, которое затронуло весь сектор Газа, включая гуманитарные организации, в период с 27-го по раннее утро 29 октября», — добавили в организации.
Накануне тысячи человек ворвались на склады БАПОР в секторе Газа, была похищена мука и предметы первой необходимости. Как отметил директор по связям организации в палестинской автономии Томас Уайт, в анклаве начинает нарушаться гражданский порядок, люди находятся в отчаянии.
По мнению Уайта, система гуманитарных конвоев в нынешнем виде обречена на провал из-за недостаточного количества грузовиков, медленных процессов и по другим причинам.
Нетаньяху назвал текущий этап конфликта Израиля с ХАМАС серединой войны
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что в настоящий момент страна находится в середине войны с палестинским движением ХАМАС. Его слова прозвучали 30 октября в начале заседания кабинета министров еврейского государства, передаёт iz.ru
«Мы находимся в середине войны, мы поставили перед собой четкую цель уничтожить военный и правительственный потенциал ХАМАС. Мы делаем это систематически», — приводятся слова Нетаньяху на сайте канцелярии израильского премьера.
В то же время он разделил ход палестино-израильского конфликта на три этапа. Первый из них, по словам Нетаньяху, уже закончился, его можно охарактеризовать как «фазу торможения». Второй этап сопровождался авиаударами Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), отметил премьер.
На третьей стадии ЦАХАЛ расширила наземное присутствие в секторе Газа, подчеркнул Нетаньяху. По его оценке, израильские вооруженные силы добиваются в ходе этого этапа размеренного и систематического прогресса.
Ранее в этот день лидер ХАМАС Гази Хамад заявил, что «оккупационное государство Израиль» и его армия не смогли добиться успехов в политическом и военном плане после начала войны. С начала обострения палестино-израильского конфликта погибло 1,6 тыс. женщин, что свидетельствует о «слепом убийстве палестинцев», добавил он.
До этого в понедельник боевое крыло движения ХАМАС «Бригады Изз эд-Дина аль-Кассама» сообщило о пуске ракет в направлении израильского города Беэр-Шева.
В свою очередь, официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари заявил о вступлении своих сухопутных сил в прямое столкновение с боевиками ХАМАС по мере продвижения в секторе Газа, а также ликвидации за последние несколько часов четырех высокопоставленных командиров палестинского движения.
Ранее, 28 октября, Нетаньяху объявил о начале второго этапа войны в целях уничтожения ХАМАС и освобождения заложников. Министр обороны Израиля Йоав Галант сказал, что военная операция в Газе займет продолжительное время и потребует терпения. Он добавил, что члены ХАМАС в настоящее время испытывают такой шок от потерь, которого никогда не испытывали ранее.