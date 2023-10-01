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В Тирасполе таксист отвлёкся за рулём и наехал на человека

В Тирасполе таксист отвлёкся за рулём и наехал на человека
фото: МВД ПМР

Как сообщила пресс-служба МВД ПМР авария произошла 29 октября в Тирасполе, в пер. Свердлова.

Молодой человек 23 лет стоял у открытого багажника своего «Пежо». В это время в попутном направлении ехало такси «Ниссан», 25-летний водитель которого отвлёкся от управления и совершил наезд на мужчину у иномарки.

В это время в салоне такси находились пассажиры. По их словам, водитель систематически отвлекался на телефон, за что они несколько раз делали ему замечание.

ДТП попало на камеры системы «Безопасный город». Пострадавшего с травмами госпитализировали в РКБ.

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится разбирательство.
  • Сегодня, 19:14
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