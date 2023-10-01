Как сообщила пресс-служба МВД ПМР авария произошла 29 октября в Тирасполе, в пер. Свердлова.
Молодой человек 23 лет стоял у открытого багажника своего «Пежо». В это время в попутном направлении ехало такси «Ниссан», 25-летний водитель которого отвлёкся от управления и совершил наезд на мужчину у иномарки.
В это время в салоне такси находились пассажиры. По их словам, водитель систематически отвлекался на телефон, за что они несколько раз делали ему замечание.
ДТП попало на камеры системы «Безопасный город». Пострадавшего с травмами госпитализировали в РКБ.
По факту дорожно-транспортного происшествия проводится разбирательство.