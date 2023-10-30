Россия может принять ответные меры и заблокировать молдавские СМИ, после того как Нацкомиссия по чрезвычайным ситуациям по просьбе СИБ заблокировала более 30 порталов, включая российские. Это заявил корреспонденту ТАСС председатель Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев [не путать с ведущим программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1»]. Глава пресс-службы МИДЕИ Игорь Захаров сообщил, что в России нет аккредитованных молдавских журналистов, передаёт newsmaker.md
«Можно выразить только сожаление по поводу действий властей Молдовы и их русофобской политики. Они жестко ограничивают работу российских СМИ, тем самым нарушая все нормы свободы слова и свободы распространения информации, которые декларируют на бумаге. Вполне вероятно, что в ответ на эти действия со стороны России также будут предприняты зеркальные шаги в отношении аккредитованных в России молдавских журналистов», — сказал Соловьев.
Глава пресс-службы министерства иностранных дел и евроинтеграции (МИДЕИ) Игорь Захаров, комментируя корреспонденту NM заявление главы СЖР, отметил, что «по имеющейся у МИДЕИ информации, в России нет аккредитованных молдавских журналистов».
30 октября СИБ подписал указ о блокировании в Молдове 31 интернет-портала, «21 из которых напрямую управляют из России», как сказал глава СИБ Александру Мустяца. Среди заблокированных российских порталов — ТАСС, «Интефакс», Lenta и другие.
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Напомним, что 24 октября СИБ сообщил, что в Молдове заблокируют 22 интернет-портала из России, включая «Первый канал», «НТВ» и RT. В указе говорится, что на основе положения Нацкомиссии по чрезвычайным ситуациям от 24 февраля 2022 года у СИБ есть право вносить изменения в списки онлайн-источников, доступных в стране для просмотра. В частности, это касается «информации, исходящей от органов государственной власти государства, находящегося в военном конфликте и признанного государством-агрессором». Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что это является нарушением «свободы слова и прав собственных граждан на доступ к информации на русском языке, которым владеет подавляющее большинство молдаван», и «граждане дадут соответствующую оценку подобной расстановке приоритетов».
Телеканалы Orizont TV и ITV, связанные с беглым олигархом Иланом Шором, а также Publika TV и Prime TV, аффилированные экс-лидеру Демпартии Владимиру Плахотнюку, прокомментировали временный запрет на время чрезвычайной ситуации. Телеканалы осудили решение властей и обвинили власти в «беспрецедентной атаке» на СМИ в Молдове. Кроме того, телеканалы заявили, что не нарушали законодательство и обвинили СИБ во «лжи», «отсутствии доказательств и юридических обоснований», пишет NM
«Все обвинения в адрес телеканалов — это грубая ложь, не имеющая ни доказательств, ни юридических обоснований. Телеканалы работают строго в соответствии с положениями Кодекса о телевидении и радио и международными стандартами в этой области. Эти санкции не имеют ничего общего с обвинениями в дезинформации, гибридной войне или чем-то еще. (…) Мы осуждаем эти повторяющиеся нападки на основные права и свободу выражения мнений в Молдове», — говорится в заявлении Orizont TV и ITV.
«Мы с сожалением отмечаем, что в последние годы СМИ (телевизионные или онлайн), не проявляющих явной лояльности к нынешнему политическому руководству страны, публично и официально считают „врагами государства“, на них налагают завышенные штрафы, у них отзывают лицензии и т.д. В отношении этих СМИ используют необоснованные обвинения и клеветнические ярлыки, сотни журналистов подвергаются давлению со стороны органов власти, сотни семей остаются без источника дохода. И самое печальное, что все эти злоупотребления и антидемократические действия происходят под молчаливым взглядом наблюдателей, профильных организаций и лидеров общественного мнения извне, посольств. Раньше они занимали категоричную позицию в самых незначительных случаях, которые даже близко не стояли с масштабами антидемократической катастрофы 2021-2023 годов. Сегодня они пока молчат», — так отреагировала редакция телеканалов Publika TV и Prime TV и сайтов prime.md и publika.md, которые сегодня заблокировали по запросу СИБ.
Руководство четырех каналов, временно оставшихся без лицензии, обратилось к национальному и международному сообществу с призывом «срочно вмешаться», чтобы остановить «злоупотребления правительства PAS» и отменить решение о прекращении их вещания.
NM обратился за комментарием к пресс-секретарю PAS Адриане Влас. Она заявила, что «PAS не комментирует» заявление и обвинения четырех телеканалов, оставшихся без лицензии.