В область доставили 1060 доз вакцины против гепатита А для прививки медицинских работников и 1100 доз вакцин для прививки детей и вакцинации в закрытых коллективах, передаёт korrespondent.net
В больницах Винницы из-за вспышки гепатита А находятся 174 человека, среди них 29 детей, 25 - поправились. Об этом сообщает Министерство здравоохранения
Отмечается, что в область доставили 1060 доз вакцины против гепатита А для прививки медицинских работников, работающих в больницах с больными гепатитом А, работников экстренной медицинской помощи и специалистов общественного здоровья, задействованных в ликвидации вспышки. Также прививки предусмотрены для близкого окружения пациентов с подтвержденным диагнозом, в том числе семей, проживающих совместно или близких, с кем контактировали накануне заболевания.
Предварительно, рассматриваются четыре разных источника инфекции, которые могли привести к вспышке вирусного гепатита А в Винницкой области.
Как сообщает Департамент здравоохранения и реабилитации Винницкой ОВА, случаи вирусного гепатита А, кроме Винницы, выявили еще в пяти общинах - в Могилев-Подольском, Хмельнике, Калиновке, Гайсине и Казатине. Пациенты находятся в инфекционных отделениях медицинских учреждений общин.
Отмечается, что сейчас больше всего пациентов с вирусным гепатитом А госпитализированы в Клиническом центре инфекционных болезней: 89 с подтвержденным диагнозом и 12 - с подозрением. В городской клинической больнице находится один пациент с подтвержденным диагнозом и один с подозрением. В детской областной инфекционной больнице - 23 ребенка, у которых подтвердили диагноз, и трое с подозрением. Состояние всех больных оценивается как средней степени тяжести.
Гепатит А в Винницкой области: санврач заявил о ЧС областного уровня
Эпидемическая статистика подтверждает, что источник инфицирования продолжает существовать. Его ищут.
Учитывая количество случаев гепатита А в Винницкой области, речь идет о вспышке и чрезвычайной ситуации областного масштаба. Об этом в эфире телемарафона 30 октября сообщил главный санитарный врач Игорь Кузин, передаёт korrespondent
"Однозначно речь идет о вспышке. И мы уже видим, что эта вспышка локализуется не только в самом городе Винница, но и за счет контактов распространяется на ближайшие населенные пункты", - отметил он.
По его словам, учитывая количество пострадавших, речь идет о чрезвычайной ситуации областного масштаба и областного уровня. В общем, эпидемическая статистика показывает, что источник инфицирования продолжает существовать.
"То, что мы сейчас видим – это пищевые продукты, также вполне возможно, что и питьевая вода могут быть причинами. Поэтому сейчас основной фокус врачей-эпидемиологов состоит в том, чтобы дообследовать работников именно эпидемически опасных сфер. И среди них найти потенциально человека, который переболел или продолжает болеть вирусным гепатитом А", - подчеркнул санврач.
Кузин добавил, что только на выходных было протестировано более 100 человек, и эта работа продолжается.
Напомним, 24 октября Минздрав сообщил, что в Виннице госпитализировали 60 человек, больных гепатитом А. По данным на 29 октября, количество инфицированных превысило 150 человек.