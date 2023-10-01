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Отключение электроэнергии за долги

Отключение электроэнергии за долги
фото из открытых источников

Сегодня общая задолженность граждан и предприятий по оплате коммунальных услуг составляет десятки миллионов рублей. В нынешнем году активно ведется работа над поиском законодательных решений для снижения задолженности физических и юридических лиц поставщикам коммунальных услуг.

Так, Правительство ПМР предлагает дополнить исполнительное законодательство такой мерой принудительного исполнения, как временное ограничение подачи должнику электрической энергии, в случае неисполнения должником в установленный срок без уважительных причин требований, содержащихся в исполнительном документе о взыскании задолженности по теплоснабжению и (или) водоснабжению и водоотведению (канализации), сообщает newspmr.com

«Введенные ранее меры, в том числе, по ограничению должникам выезда за пределы ПМР, действенны, но не могут затронуть все категории должников. Потому необходимы другие меры», - отмечают в Правительстве ПМР.

Сейчас в законодательстве прописана возможность отключать должника от электроэнергии, если задолженность по оплате услуг электросетей больше 4 месяцев. Однако, если потребитель не платит за тепло или воду, поступить также поставщики этих коммунальных услуг не могут – системы отопления, водоснабжения и водоотведения являются централизованными вертикальными системами и отключить одно отдельное помещение от единой разводки невозможно.

«Отключение света при неоплате или невозвращении долгов за услуги водоснабжения и теплоснабжения приведет к уменьшению кредиторской задолженности перед этими коммунальными предприятиями», - считают в Правительстве ПМР.

Данная законодательная инициатива уже поступила в Верховный Совет и в ближайшее время будет рассмотрена законодателями в первом чтении.

NewsPMR.Com
  • Сегодня, 11:22
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