Общественный телеканал Moldova 1 и общественная радиокомпания Radio Moldova организовали дебаты для кандидатов на пост мэра Комрата. Как и в случае других молдавских муниципиев организаторы использовали регламент, который запрещает кандидатам говорить в студии на любом другом языке кроме румынского, передаёт NM
В дебатах на телевидении и радио принял участие только один кандидат — действующий мэр Комрата Сергей Анастасов. Дебаты с кандидатом из Комрата состоялись 21 октября.
И в телевизионной и в радио версии ведущие перед началом программы информировали Анастасова о правилах проведения дебатов, в том числе о необходимости говорить на румынском.
В случае нарушения правил предупреждали о том, что могут применить санкции — прервать кандидата или отключить микрофон.
В комментарии для NM директор Moldova 1 Влад Цуркану заявил, что канал стремится быть максимально открытым для всех социальных, этнических и политических групп.
«Мы хотим, чтобы все наши платформы были доступны для всех», — заявил NM Цуркану.
«Мы бы хотели, чтобы все кандидаты соблюдали наш регламент, который может быть не идеален. Но как только человек подает документы на регистрацию в ЦИК, он становится публичным лицом. А по нашему мнению, любое публичное лицо должно говорить по-румынски», — заявил Цуркану NM.
По словам Цуркану, Moldova 1 искал возможность организовать дебаты на русском, но не нашел способа их провести, из-за того, что на них все равно бы пришли румыноязычные кандидаты, которые должны были бы говорить по-русски.
«По-нашему мнению билингвистические передачи неприемлемы. Я за то, чтобы русские программы были отделены от румынских. Аудитория это переключение не воспринимает так просто. Билингвистические программы мне представляются советским наследием», — заявил Цуркану NM.
Moldova 1 организовал дебаты для кандидатов в мэры восьми молдавских муниципиев: Комрата, Бельц, Кагула, Кишинева, Сорок, Оргеева и Хынчешт, Единец.
Напомним, национальная радиостанция Radio Moldova и общественный телеканал Moldova 1 не позволили кандидату от Партии коммунистов (ПКРМ) на пост мэра Кишинева Диане Караман участвовать в предвыборных дебатах 29 октября, потому что она говорила только на русском языке. Караман пожаловалась, что общественная телерадиокомпания (TRM) нарушила ее права и пригрозила обратиться в компетентные органы. В ответ в TRM сослались на внутренний регламент, согласно которому предвыборные дебаты на государственном телевидении должны проходить только на румынском языке.