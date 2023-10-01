Dnestr.TV

 
0

Дебаты без дебатов

Дебаты без дебатов
фото: скриншот телеканал Moldova 1

Общественный телеканал Moldova 1 и общественная радиокомпания Radio Moldova организовали дебаты для кандидатов на пост мэра Комрата. Как и в случае других молдавских муниципиев организаторы использовали регламент, который запрещает кандидатам говорить в студии на любом другом языке кроме румынского, передаёт NM

В дебатах на телевидении и радио принял участие только один кандидат — действующий мэр Комрата Сергей Анастасов. Дебаты с кандидатом из Комрата состоялись 21 октября.

И в телевизионной и в радио версии ведущие перед началом программы информировали Анастасова о правилах проведения дебатов, в том числе о необходимости говорить на румынском.

В случае нарушения правил предупреждали о том, что могут применить санкции — прервать кандидата или отключить микрофон.

В комментарии для NM директор Moldova 1 Влад Цуркану заявил, что канал стремится быть максимально открытым для всех социальных, этнических и политических групп.

«Мы хотим, чтобы все наши платформы были доступны для всех», — заявил NM Цуркану.

«Мы бы хотели, чтобы все кандидаты соблюдали наш регламент, который может быть не идеален. Но как только человек подает документы на регистрацию в ЦИК, он становится публичным лицом. А по нашему мнению, любое публичное лицо должно говорить по-румынски», — заявил Цуркану NM.

По словам Цуркану, Moldova 1 искал возможность организовать дебаты на русском, но не нашел способа их провести, из-за того, что на них все равно бы пришли румыноязычные кандидаты, которые должны были бы говорить по-русски.

«По-нашему мнению билингвистические передачи неприемлемы. Я за то, чтобы русские программы были отделены от румынских. Аудитория это переключение не воспринимает так просто. Билингвистические программы мне представляются советским наследием», — заявил Цуркану NM.

Moldova 1 организовал дебаты для кандидатов в мэры восьми молдавских муниципиев: Комрата, Бельц, Кагула, Кишинева, Сорок, Оргеева и Хынчешт, Единец.

Напомним, национальная радиостанция Radio Moldova и общественный телеканал Moldova 1 не позволили кандидату от Партии коммунистов (ПКРМ) на пост мэра Кишинева Диане Караман участвовать в предвыборных дебатах 29 октября, потому что она говорила только на русском языке. Караман пожаловалась, что общественная телерадиокомпания (TRM) нарушила ее права и пригрозила обратиться в компетентные органы. В ответ в TRM сослались на внутренний регламент, согласно которому предвыборные дебаты на государственном телевидении должны проходить только на румынском языке.
  • Сегодня, 11:40
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Пресс-конференция посвящённая юбилею города Бендеры
  • Семён Коган: " В жизни каждого человека есть один глав ...
  • No comment: запуск движения по реконструированной улице ...
  • Семён Коган: "Есть высший Суд и горечь вздоха, кому са ...
  • Задержан 18-летний наркокурьер
  • Еadaily- Без остановки и досмотра: зерновой коридор Укр ...
  • В Молдове цена ОСАГО выросла почти в полтора раза за по ...
  • Украина открывает железнодорожную границу с Приднестров ...
  • Изменения ПДД Приднестровья
  • Жителям севера Израиля рекомендовали эвакуироваться

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Пресс-конференция посвящённая юбилею города Бендеры
  • Семён Коган: " В жизни каждого человека есть один глав ...
  • No comment: запуск движения по реконструированной улице ...
  • Семён Коган: "Есть высший Суд и горечь вздоха, кому са ...
  • Задержан 18-летний наркокурьер
  • Еadaily- Без остановки и досмотра: зерновой коридор Укр ...
  • В Молдове цена ОСАГО выросла почти в полтора раза за по ...
  • Украина открывает железнодорожную границу с Приднестров ...
  • Изменения ПДД Приднестровья
  • Жителям севера Израиля рекомендовали эвакуироваться
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна