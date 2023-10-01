Совет атаманов Союза казаков России единогласно принял заявление о поддержке Приднестровской Молдавской Республики. В обращении к органам государственной власти России и Приднестровья, который был принят на заседании Совета в Тюмени, отмечается, что тяжелое положение ПМР вызывает особое беспокойство, передаёт novostipmr.com
Республика фактически оказалась заложником в окружении недружественных государств. Одно из них, Украина, разместила у границы с Приднестровьем значительные контингенты войск и делает заявления о готовности «зачистить» республику, если на это будет разрешение Кишинева. Приднестровье подверглось целой серии террористических атак. Жертвой одной из них должна была стать делегация Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе во главе с действующим председателем этой организации.
Молдова, в свою очередь, при поддержке НАТО усиленно вооружается и блокирует поставки в Приднестровье не только промышленного сырья, но и медицинского оборудования, лекарств и некоторых продуктов питания.
«Приднестровье – это не просто союзник России и зона ее стратегических интересов, это неотъемлемая часть нашей большой Родины, - говорится в заявлении. - В полумиллионной республике проживают более двухсот двадцати тысяч граждан Российской Федерации и еще сотни тысяч наших соотечественников, являющихся абсолютно русскими по духу людьми – которые говорят на русском языке, обучаются по российским образовательным программам, находятся в едином политическом, культурном и информационном пространстве с Россией».
Совет атаманов Союза казаков России назвал ситуацию, в которой оказались сотни тысяч проживающих в Приднестровье граждан России, неприемлемой и призвал руководство Российской Федерации сделать все возможное для защиты прав и законных интересов жителей Приднестровья.
«Совет атаманов заявляет о своей поддержке российской миротворческой операции на Днестре как ключевой и надежной гарантии обеспечения безопасности мирного приднестровского народа и незыблемости ее продолжения до момента всеобъемлющего и справедливого урегулирования молдо-приднестровского конфликта и выражают поддержку всему многонациональному народу Приднестровской Молдавской Республики и казакам Черноморского казачьего войска, которое более 30 лет стоит на страже рубежей России на берегах Днестра», - подчеркивается в заявлении.
Кроме того, Совет атаманов Союза казаков России предостерег все деструктивные силы от попыток дестабилизировать обстановку и новых провокаций в отношении Приднестровье.
Принятое заявление казаки решили направить президентам и министрам иностранных дел Приднестровья и России, а также в Совет по делам казачества при Президенте РФ.