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У Коломойского окончательно забрали аэропорт

У Коломойского окончательно забрали аэропорт
фото: avianews

Верховный суд Украины окончательно постановил передать под контроль государства аэропорт города Днепра, около 20 лет находившийся в управлении компании, принадлежащей бизнесмену Игорю Коломойскому (внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов), который ныне находится под стражей по обвинению в коррупции. Об этом сообщила адвокат Елена Доненко, представлявшая интересы городских властей в судебных тяжбах вокруг воздушной гавани, передаёт ТАСС

"Наконец Верховный суд поставил точку в деле эксплуатанта аэропорта Днепра, оставив в силе решения судов предыдущих инстанций", - сообщила Доненко на своей странице в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской). Ранее суд первой инстанции и апелляционный суд постановили передать эксплуатацию аэропорта Днепра украинскому государству.

Аэропорт Днепра, как и остальные украинские аэропорты, не работает, поскольку воздушное пространство страны закрыто в связи с боевыми действиями.

Он находился под управлением компании Коломойского с начала 2000-х годов. Как заявляли в мэрии города, Коломойский, владелец ныне обанкротившихся авиакомпаний "Международные авиалинии Украины" и "Днеправиа", а также пока существующей авиакомпании "Роза ветров", выдавил все остальные международные авиакомпании из аэропорта, что привело к завышению цен на билеты. В сентябре 2022 года Окружной административный суд Днепра отменил право авиакомпании Коломойского использовать местный аэропорт, в феврале этого года такое же решение принял апелляционный суд.

Коломойский был задержан 2 сентября после того, как Служба безопасности Украины предъявила ему обвинения по статьям о мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем. Суд постановил заключить его под стражу.

7 сентября Национальное антикоррупционное бюро Украины обвинило Коломойского и еще пятерых лиц, связанных с Приватбанком, крупнейшим акционером которого он был до 2016 года, в завладении средствами финансовой организации на сумму свыше 9,2 млрд гривен (более $249 млн).

Через неделю бизнесмену предъявили третье обвинение - в получении доступа к денежным средствам, завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенном организованной группой, в особо крупных размерах.

Следствие считает, что с 2013 по 2014 год Коломойский с помощью сотрудников банка, в котором был учредителем и акционером, незаконно завладел 5,8 млрд гривен, что на тот момент было эквивалентно $700 млн
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