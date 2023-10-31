Украина получила от Польши предупреждение об угрозе закрытия границы между странами с 3 ноября до конца года. Об этом сообщил представитель Госпогранслужбы (ГПС) Украины Андрей Демченко в эфире телеканала «Рада», сообщила lenta.ru
По его словам, представители Киева и Варшавы провели встречу, на которой польская сторона подтвердила проведение забастовки, которая продлится как минимум до конца 2023 года.
«Будут ее осуществлять перевозчики, которые хотят каких-то улучшений лично для себя и видят конкуренцию в украинских перевозчиках», — сказал Демченко.
Ранее ассоциация украинских автопроизводителей «Укравтопром» сообщила, что границу между Украиной и Польшей могут перекрыть до конца 2023 года. «Если раньше они ограничивались одним пунктом пропуска, то теперь планируют перекрыть все имеющиеся въезды с Украины», — говорится в сообщении.
Украина попросила Польшу не допустить блокировки на границе - посол
Посол Украины в Польше Василий Зварыч отметил, что Киев направил Варшаве соответствующую дипломатическую ноту, передаёт korrespondent
Украина направила Польше дипломатическую ноту с просьбой не допустить блокировку польскими перевозчиками общей границы. Поскольку оно будет вредить интересам обеих стран и негативно отразится на отношениях в сфере торговли. Об этом заявил посол Украины в Польше Василий Зварыч в комментарии Укринформу.
Именно блокирование польскими перевозчиками товародвижения или любое его ограничение может нанести ущерб интересам Украины и Польши на фоне нагрузок на пункты пропуска, отметил дипломат.
Он надеется, что польские власти сумеют достичь взаимопонимания с потенциальными протестующими во избежание блокирования границы.
"Ведь такие угрозы протестующих блокировать движение в пунктах пропуска совсем не помогают имиджу Польши, а также тем польским предпринимателям, которые участвуют или намерены участвовать в проектах по восстановлению Украины... Кроме того, посольство обратилось с официальной нотой в МИД Польши с просьбой принять меры по недопущению блокирования или ограничения движения через украинско-польскую границу", - подытожил Зварыч.
Отметим, польские перевозчики угрожают с ноября перекрыть все пункты пропуска с украинской стороной из-за чрезмерной конкуренции после либерализации международных перевозок между Украиной и ЕС.