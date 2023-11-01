Dnestr.TV

 
0

Реальный срок за повторное вождение в нетрезвом виде

Реальный срок за повторное вождение в нетрезвом виде
иллюстрация: prokuror-pmr

Прокуратурой города Слободзея и Слободзейского района поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 49-летнего жителя Днестровска, который, несмотря на имеющуюся судимость за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, снова сел за руль в нетрезвом виде, сообщила пресс-служба Прокуратуры ПМР.

Материалами уголовного дела установлено, что в феврале 2023 года Гордиенко П. М. был привлечен к уголовной ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Тогда Тираспольский городской суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 5 520 рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок полтора года. Однако, несмотря на имеющуюся судимость, Гордиенко П.М. не сделал для себя должных выводов и повторно сел за руль в нетрезвом виде в мае и августе 2023 года.

По результатам рассмотрения уголовного дела Слободзейский районный суд признал Гордиенко П.М. виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 260-1 УК ПМР (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за совершение преступления, предусмотренного настоящей статьей).

Ему назначено наказание в виде 1 года лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 4 года и штрафа 1 920 рублей с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговор не вступил в законную силу.

Органы прокуратуры предупреждают, что управление транспортным средством в состоянии опьянения является преступлением с повышенной общественной опасностью, наказание за совершение которого неотвратимо.

Нерадивые водители, севшие за руль в состоянии опьянения, должны отдавать себе отчет о рисках и угрозах как для собственной жизни и здоровья, так и для других участников дорожного движения.

  • Сегодня, 10:30
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Пресс-конференция посвящённая юбилею города Бендеры
  • No comment: запуск движения по реконструированной улице ...
  • Семён Коган: "Есть высший Суд и горечь вздоха, кому са ...
  • Задержан 18-летний наркокурьер
  • Еadaily- Без остановки и досмотра: зерновой коридор Укр ...
  • В Молдове цена ОСАГО выросла почти в полтора раза за по ...
  • Жемчужины Приднестровья
  • Украина открывает железнодорожную границу с Приднестров ...
  • Жителям севера Израиля рекомендовали эвакуироваться
  • Изменения ПДД Приднестровья

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Пресс-конференция посвящённая юбилею города Бендеры
  • No comment: запуск движения по реконструированной улице ...
  • Семён Коган: "Есть высший Суд и горечь вздоха, кому са ...
  • Задержан 18-летний наркокурьер
  • Еadaily- Без остановки и досмотра: зерновой коридор Укр ...
  • В Молдове цена ОСАГО выросла почти в полтора раза за по ...
  • Жемчужины Приднестровья
  • Украина открывает железнодорожную границу с Приднестров ...
  • Жителям севера Израиля рекомендовали эвакуироваться
  • Изменения ПДД Приднестровья
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна