Прокуратурой города Слободзея и Слободзейского района поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 49-летнего жителя Днестровска, который, несмотря на имеющуюся судимость за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, снова сел за руль в нетрезвом виде, сообщила пресс-служба Прокуратуры ПМР.
Материалами уголовного дела установлено, что в феврале 2023 года Гордиенко П. М. был привлечен к уголовной ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Тогда Тираспольский городской суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 5 520 рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок полтора года. Однако, несмотря на имеющуюся судимость, Гордиенко П.М. не сделал для себя должных выводов и повторно сел за руль в нетрезвом виде в мае и августе 2023 года.
По результатам рассмотрения уголовного дела Слободзейский районный суд признал Гордиенко П.М. виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 260-1 УК ПМР (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за совершение преступления, предусмотренного настоящей статьей).
Ему назначено наказание в виде 1 года лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 4 года и штрафа 1 920 рублей с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Приговор не вступил в законную силу.
Органы прокуратуры предупреждают, что управление транспортным средством в состоянии опьянения является преступлением с повышенной общественной опасностью, наказание за совершение которого неотвратимо.
Нерадивые водители, севшие за руль в состоянии опьянения, должны отдавать себе отчет о рисках и угрозах как для собственной жизни и здоровья, так и для других участников дорожного движения.