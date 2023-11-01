Автоматизированная оплата проезда в общественном транспорте появится в Приднестровье в 2025 году. 1 ноября Верховный Совет принял в окончательном чтении представленный Правительством пакет законопроектов, который регламентирует функционирование этой системы, сообщает пресс-служба Правительства Приднестровья.
Система предназначена для оплаты проезда при помощи банковской карты. Как отметил в беседе с журналистами первый заместитель председателя Правительства ПМР – министр экономического развития Сергей Оболоник, отрасль пассажироперевозок сейчас испытывает большие трудности. Система автоматизированной оплаты позволит точно учесть выручку. Информация о ее объемах на сегодняшний день весьма сомнительна,
«Система автоматизированной оплаты проезда позволит обеспечить комфорт для пассажиров, так, как это делается и в западных, и в восточных странах вокруг нас. Думаю, что мы тоже будем соответствовать современным требованиям», - подчеркнул Сергей Оболоник.
Министр заверил, что работа по внедрению системы будет проходить аккуратно. Окончательное введение ее в работу планируется в 2025 году. В течение 2024-го будет идти подготовка и отладка системы. Внедрение начнется с пассажирского электротранспорта.
«Там поддержка отрасли нужна особенно. У нас большое количества проблем. В том числе и с определением пассажиропотока, - признал Сергей Оболоник. – В ряде случаев мы об этом лишь догадываемся, но не имеем корректной информации».
В качестве платежной карты для оплаты проезда будет использоваться «Клевер», который работает со всеми банками Приднестровья.
Внедрение системы позволит улучшить работу с пассажирами, которые пользуются льготным проездом.
«Когда человек ездит бесплатно, и это не фиксируется, мы не имеем информации не только об объеме пассажироперевозок, но и об их целесообразности. Другими словами, мы не знаем, ездит ли человек вообще», - объяснил Сергей Оболоник.
В том что касается льготных пассажироперевозок, будет действовать механизм кешбека: когда сама поездка проходит бесплатно, а затем возмещаются средства за проезд. Внедрение системы, возможно, станет одним из первых шагов к монетизации льгот.
«Думаю, нашим гражданам тоже должно пригодиться, когда на проезд выделяется определенная сумма, а дальше человек уже сам решает, куда ее потратить», - сказал Сергей Оболоник.
Глава Минэкономразвития заверил, что в любом случае внедрение системы будет проходить взвешенно, без каких-либо радикальных шагов, тем более в том, что касается льготных категорий пассажиров.