Dnestr.TV

 
0

Внедрение автоматизированной оплаты проезда планируют на 2025 год

Внедрение автоматизированной оплаты проезда планируют на 2025 год
фото из открытых источников

Автоматизированная оплата проезда в общественном транспорте появится в Приднестровье в 2025 году. 1 ноября Верховный Совет принял в окончательном чтении представленный Правительством пакет законопроектов, который регламентирует функционирование этой системы, сообщает пресс-служба Правительства Приднестровья.

Система предназначена для оплаты проезда при помощи банковской карты. Как отметил в беседе с журналистами первый заместитель председателя Правительства ПМР – министр экономического развития Сергей Оболоник, отрасль пассажироперевозок сейчас испытывает большие трудности. Система автоматизированной оплаты позволит точно учесть выручку. Информация о ее объемах на сегодняшний день весьма сомнительна,

«Система автоматизированной оплаты проезда позволит обеспечить комфорт для пассажиров, так, как это делается и в западных, и в восточных странах вокруг нас. Думаю, что мы тоже будем соответствовать современным требованиям», - подчеркнул Сергей Оболоник.

Министр заверил, что работа по внедрению системы будет проходить аккуратно. Окончательное введение ее в работу планируется в 2025 году. В течение 2024-го будет идти подготовка и отладка системы. Внедрение начнется с пассажирского электротранспорта.

«Там поддержка отрасли нужна особенно. У нас большое количества проблем. В том числе и с определением пассажиропотока, - признал Сергей Оболоник. – В ряде случаев мы об этом лишь догадываемся, но не имеем корректной информации».

В качестве платежной карты для оплаты проезда будет использоваться «Клевер», который работает со всеми банками Приднестровья.

Внедрение системы позволит улучшить работу с пассажирами, которые пользуются льготным проездом.

«Когда человек ездит бесплатно, и это не фиксируется, мы не имеем информации не только об объеме пассажироперевозок, но и об их целесообразности. Другими словами, мы не знаем, ездит ли человек вообще», - объяснил Сергей Оболоник.

В том что касается льготных пассажироперевозок, будет действовать механизм кешбека: когда сама поездка проходит бесплатно, а затем возмещаются средства за проезд. Внедрение системы, возможно, станет одним из первых шагов к монетизации льгот.

«Думаю, нашим гражданам тоже должно пригодиться, когда на проезд выделяется определенная сумма, а дальше человек уже сам решает, куда ее потратить», - сказал Сергей Оболоник.

Глава Минэкономразвития заверил, что в любом случае внедрение системы будет проходить взвешенно, без каких-либо радикальных шагов, тем более в том, что касается льготных категорий пассажиров.
  • Сегодня, 17:57
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Пресс-конференция посвящённая юбилею города Бендеры
  • No comment: запуск движения по реконструированной улице ...
  • Семён Коган: "Есть высший Суд и горечь вздоха, кому са ...
  • Задержан 18-летний наркокурьер
  • Еadaily- Без остановки и досмотра: зерновой коридор Укр ...
  • В Молдове цена ОСАГО выросла почти в полтора раза за по ...
  • Жемчужины Приднестровья
  • Украина открывает железнодорожную границу с Приднестров ...
  • Жителям севера Израиля рекомендовали эвакуироваться
  • Изменения ПДД Приднестровья

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Пресс-конференция посвящённая юбилею города Бендеры
  • No comment: запуск движения по реконструированной улице ...
  • Семён Коган: "Есть высший Суд и горечь вздоха, кому са ...
  • Задержан 18-летний наркокурьер
  • Еadaily- Без остановки и досмотра: зерновой коридор Укр ...
  • В Молдове цена ОСАГО выросла почти в полтора раза за по ...
  • Жемчужины Приднестровья
  • Украина открывает железнодорожную границу с Приднестров ...
  • Жителям севера Израиля рекомендовали эвакуироваться
  • Изменения ПДД Приднестровья
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна