Правительство Молдовы исключит Содружество Независимых Государств (СНГ) из списка организаций, которым выплачиваются ежегодные членские взносы.
Решение было принято после того, как страна денонсировала свое членство в других общественных организациях и после «банковских санкций, введенных в отношении Российской Федерации», передает europalibera.org
Согласно проекту решения Министерства финансов Молдовы, сумма, выделенная на уплату ежегодных членских взносов в международных организациях в 2023 году, уменьшается на 16 млн леев (с 66,5 млн до 50,5 млн леев).
Снижение в значительной степени вызвано тем, что Молдова не будет больше платить взносы за участие в Межпарламентской ассамблее СНГ и в семи организациях этого сообщества - почти 8,2 млн леев. Эта сумма была предусмотрена в первоначальнои проекте кабмина в начале 2023 года.
За последние 4 года из госбюджета Молдовы было перечислено почти 35 миллионов леев в рамках членских взносов в СНГ и общественных организаций на его платформе.