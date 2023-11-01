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Румыния уравняет пенсионный возраст для мужчин и женщин

Румыния уравняет пенсионный возраст для мужчин и женщин
иллюстрация: noi.md

Румыния установит пенсионный возраст для мужчин и женщин на уровне 65 лет с 2035 года, в соответствии с пенсионным законодательством, предложенным Министерством труда и принятым в рамках Фонда восстановления и устойчивости Румынии, сообщает noi.md

Об этом объявил премьер-министр Марчел Чолаку после заседания правящей коалиции во вторник вечером, передает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Большинство стран ЕС уже обеспечивают равный возраст выхода на пенсию для мужчин и женщин, причем больше всего отстают страны Центральной и Юго-Восточной Европы.

Румыния сейчас предпринимает шаги, чтобы изменить пенсионный возраст, где стандартный возраст выхода на пенсию установлен на уровне 65 лет для мужчин и 61 года для женщин. Однако, в соответствии с Программой ЕС по восстановлению и устойчивости, Румыния готовится к тому, чтобы ее законодательство отражало единый пенсионный возраст 65 лет для мужчин и женщин с 2035 года.

Минимальный период уплаты взносов, необходимый для обоих полов, составляет 15 лет, а полный период уплаты взносов – 35 лет для женщин и мужчин.

Те, кто желает продолжать работать после выхода на пенсию, могут работать до 70 лет, если на это есть согласие работодателя.

Премьер-министр Марчел Чолаку стремится, чтобы новый пенсионный закон вступил в силу 1 января 2024 года. Он выразил уверенность, что новый закон будет принят парламентом до конца ноября и введен в действие с 1 января.

Напомним, весной в Латвии признали, что правительству придется так или иначе повышать возраст выхода на пенсию, чтобы система соцобеспечения оставалась жизнеспособной.

Как известно, во Франции решение президента и правительства продавить непопулярную пенсионную реформу вызвало масштабные протесты. Правительство отвергает возможность уступок, несмотря на общественное недовольство.
  • Сегодня, 10:42
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