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Строительную амнистию продлили до конца 2024 года

Строительную амнистию продлили до конца 2024 года
фото из открытых источников

Верховный Совет ПМР продлевает действие строительной амнистии еще на год. В первом чтении сегодня приняты соответствующие изменения в закон «О некоторых дополнительных государственных мерах, направленных на минимизацию негативного воздействия внешних экономических факторов». Автором законопроекта выступил парламентарий Виктор Гузун, сообщила пресс-служба ВС ПМР

Строительная амнистия действует в Приднестровье с 2016 года, срок неоднократно продлевался и должен был завершиться в конце этого года.

«Поступают обращения от наших граждан в Верховный Совет, к депутатам на избирательных округах, которые просят продлить еще на 2024 год срок действия строительной амнистии. И в качестве аргументов указывают доводы: что или кто-то не знал, либо кто-то не успел, или не все документы собрал. Большое количество людей строили хозобъекты - дома, гаражи, какие-то другие хозяйственные объекты - у себя на земельных участках, не соблюдая те нормы градостроительного подхода, которые заложены при формировании проекта, утверждения объекта, получения разрешения на строительство, затем ввода объекта в эксплуатацию. И, не соблюдая данные нормы законодательства, они сегодня сталкиваются с трудностями по оформлению, узакониванию этих действий. Поэтому, понимая, что процедура достаточно сложная, мы даем возможность на 2024 год совершать регистрационные действия, воспользоваться льготной формой, чтобы были в порядке документы», – отметил автор законопроекта, председатель Комитета по экономической политике, автор законопроекта Виктор Гузун.

После принятия законопроекта во втором чтении появится право до конца 2024 года в упрощенном порядке, без уплаты штрафа узаконить построенные до 1 января 2021 года объекты:

– одноэтажные жилые дома, расположенные на земельных участках из категории земель населенных пунктов;

– одноквартирные жилые дома высотой более одного этажа, расположенные на земельных участках из категории земель населенных пунктов;

– дома, расположенные на земельных участках, предоставленных физическим лицам для садоводства (садовые дома, садовые домики, дачи);

– пристройки к такой категории домов;

– хозяйственные постройки для содержания скота и птицы, выращивания сельскохозяйственной продукции, хранения хозяйственного и иного инвентаря, транспортных средств, продуктов и т.п., а также для обеспечения потребностей жизнедеятельности человека (прием и приготовление пищи, личная гигиена и т.п.).

В сентябре Верховный Совет принял изменения в закон, которые расширили строительную амнистию. Теперь она применяется к объектам, которые перешли по наследству не только до 2016 года (когда была принята строительная амнистия), но и после этого периода.
  • Сегодня, 10:50
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