Не политизировать деятельность Объединённой контрольной комиссии призвала приднестровская делегация. Вторую неделю молдавская делегация отказывается подписывать доклад Объединённого военного командования за 18-23 октября. Моменты, связанные с улучшением инфраструктуры возле КПП «Бендеры-Кишинёв» и безопасностью на дорогах Бендер, выдают за усиление инфраструктуры пограничных таможенных постов и препятствование передвижению граждан.
Например, в ямках у дороги по улицам Мацнева и Ленинградской в городе в ряде молдавских СМИ уже разглядели чуть ли не строительство забора и отгораживание им жителей Варницы от Бендер. Чтобы снять все кривотолки, ОКК официально обратилась к руководству города за разъяснениями, информирует novostipmr.com
«Идёт исключительно улучшение дорожной инфраструктуры на этом весьма опасном дорожном повороте. Там просто формируется дорожный отбойник (барьерное ограждение, предназначенное для предотвращения съезда транспортного средства с обочины или моста)», – прокомментировал журналистам по итогам сегодняшнего заседания сопредседатель Объединённой контрольной комиссии от Приднестровья Олег Беляков.
Высота этого ограждения будет стандартной – 75 см, длина чуть более 200 метров. Это протяжённость того самого крутого поворота, для безопасности движения на котором и устанавливают отбойник. И, конечно же, в нём будет необходимый проход для пешеходов со стороны просёлочной дороги от Варницы. Они, как и раньше, смогут ходить привычной дорогой по ул. 27 Апреля.
«В отбойнике будут оборудованы пункты прохода для пешеходов. Это элемент безопасности дороги. Не более того. Создавать из этого проблему, которая сегодня преподносится молдавской стороной как ограничение движения, наверное, не совсем уместно. Никакого ограничения движения на просёлочной дороге просто быть не может», – подчеркнул Олег Беляков.
Приднестровская делегация в своём официальном обращении напомнила о недопустимости искусственной политизации деятельности ОКК и попыток организации конфликтов в Зоне безопасности.
«Приднестровская делегация выражает недоумение одиозными трактовками факта текущих работ по благоустройству города, проводимых государственной администрацией г. Бендеры. Направленность обращения РМ и содержащиеся в нём тенденциозные оценки провоцируют нагнетание обстановки в Зоне безопасности, что называется, на пустом месте», – говорится в документе.
Не меньшее удивление вызывает скоропалительность и необоснованность выводов молдавской стороны о целях дорожных работ в городе и их неадекватная оценка на интернет-ресурсах Молдовы.
Ситуация в Зоне безопасности находится под полным контролем Совместных миротворческих сил, она управляема, каких-либо признаков подготовки к ведению боевых действий не выявлено. Об этом сопредседатель Объединенной контрольной комиссии от Приднестровья Олег Беляков сообщил журналистам по завершении прошедшего в Бендерах заседания ОКК.
ОКК утвердила в должности нового военного наблюдателя от Республики Молдова, заслушала очередной доклад Объединенного военного командования. Еще один доклад остается неподписанным из-за позиции Республики Молдова по поводу работ, которые ведутся на таможенном пункте пропуска на кишиневском направлении.
«Сегодня приднестровская сторона дала соответствующие разъяснения, - сообщил Олег Беляков. – Мы сделали запросы в государственные ведомства Приднестровья и получили информацию. В частности, о том, что на кишиневском направлении ведется улучшение стоянки автотранспорта на пункте пропуска "Бендеры-Кишинев". Буквально в трехстах метрах от нашего пункта пропуска есть пункт пропуска молдавской стороны, где есть большая стоянка для грузовых машин и терминалы для миграционного таможенного контроля. Для улучшения обслуживания граждан приднестровской стороной принято решение создать условия для более быстрого пропуска грузового транспорта, легковых машин и граждан, пересекающих пункт пропуска. Чтобы для людей это было удобно».
Олег Беляков подчеркнул, что ОКК была проинформирована о работах по расширению дорожного полотна и строительству инфраструктуры для удобства граждан, пересекающих границу - в частности, общественного туалета.
«Это не является каким-то секретом, мы сразу же известили об этом Объединенное военное командование. Извещение датировано еще шестым октября. И мы, в принципе, не делали из этого никакой тайны», - сказал Олег Беляков.
В обращении, которое распространила делегация Приднестровья, подчеркивается, что проверка документов и контроль за перемещением грузов не являются препятствием для свободного передвижения граждан, товаров и услуг. В связи с этим приднестровская сторона не препятствует установке молдавской стороной камер видеонаблюдения на пункте пропуска Гура-Быкулуй.
«Такие мероприятия не воспринимаются как политический акт. А до урегулирования конфликта это действительно объективная реальность, с которой надо просто считаться, - говорится в обращении приднестровской стороны. - Тем более что ОКК не уполномочена вести переговоры об урегулировании конфликта, об установлении границ, о проведении административно-хозяйственных мероприятий в Зоне безопасности, если они не несут угрозу миру, так как это согласно Соглашению 1992 года является предметом переговорного процесса, относящегося к ведению сторон».
Молдавская делегация сегодня распространила свое обращение, связанное с проведением 5 ноября выборов в местные органы власти Республики Молдова.
«Мы получили достаточно полную информацию об избирательных участках, которые будут открыты в Зоне безопасности, о системе организации выборов и обговорили взаимодействие в рамках Объединенного военного командования и Объединенной контрольной комиссии по недопущению осложнения ситуации в Зоне безопасности в этот период», - сказал Олег Беляков.
Глава приднестровской делегации отметил, что внимание военных наблюдателей по контролю за обстановкой будет усилено, но какого-либо изменения порядка несения службы не предвидится. Проводимые Молдовой учения по-прежнему вызывают в Приднестровье настороженность. Об этом заявил сопредседатель ОКК от Приднестровья Олег Беляков.
«2023 год еще раз показал, что молдавская сторона идет по пути милитаризации, - отметил глава приднестровской делегации. – Активизированы учения на всех полигонах Республики Молдова, но больше всего нас беспокоят те учения, которые проходят вблизи Зоны безопасности».
В частности, как отметил Олег Беляков, с 23 октября по 3 ноября на полигоне Бульбоака проводились учения, в ходе которых были слышны разрывы снарядов, что привело к многочисленным обращениям от обеспокоенных жителей Зоны безопасности. Приднестровская делегация не раз доводила свою обеспокоенность до сведения молдавских коллег, но пока это не привело к какому-либо результату. Ситуация продолжает осложняться.