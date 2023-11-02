Dnestr.TV

 
0

МИД РФ высказался о попытках Кишинева сломать переговорный формат по Приднестровью

МИД РФ высказался о попытках Кишинева сломать переговорный формат по Приднестровью
фото: Sputnik / Mihai Caraus

Попытки Кишинева сломать устоявшийся переговорный формат приднестровского урегулирования, исключив из него Россию, создают угрозу стабильности в регионе, об этом на брифинге 2 ноября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она сослалась на высказывания президента Молдовы Майи Санду, которая заявляла, что "для решения приднестровской проблемы необходимо избавиться от самопровозглашенных властей в Тирасполе и сломать устоявшийся переговорный формат "5+2", исключив из него Россию и усилив роль Европейского союза", передаёт sputniknews.ru

"Подобные заявления являются крайне опасными для сохранения стабильности в регионе. - Она понимает это и делает именно то, что от нее хотят: очередной хаос на постсоветском пространстве. Сама же евроинтеграция республики, по мнению Санду, возможна без Приднестровья, то есть по частям, вне рамок территориальной целостности страны. Вот до чего договорилась", - подчеркнула Захарова.

В конце сентября в интервью СМИ, отвечая на вопрос о перспективах евроинтеграции страны, Майя Санду не исключила, что в состав ЕС может войти только правобережная часть Молдовы, без Приднестровья.

"Не стоит вопрос так, что если не будет реинтеграции, то невозможна интеграция в ЕС. (...) Решится вопрос потом, если мы не сможем решить его до вступления", - отметила Санду.

На брифинге 2 ноября Мария Захарова кроме того, осудила блокирование властями РМ еще 6 телеканалов и 31 русскоязычного портала, назвав это "форменным надругательством над самими принципами плюрализма мнений и свободы доступа к информации".
  • Сегодня, 18:31
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Пресс-конференция посвящённая юбилею города Бендеры
  • No comment: запуск движения по реконструированной улице ...
  • Семён Коган: "Есть высший Суд и горечь вздоха, кому са ...
  • Задержан 18-летний наркокурьер
  • Еadaily- Без остановки и досмотра: зерновой коридор Укр ...
  • В Молдове цена ОСАГО выросла почти в полтора раза за по ...
  • Жемчужины Приднестровья
  • Украина открывает железнодорожную границу с Приднестров ...
  • Жителям севера Израиля рекомендовали эвакуироваться
  • Изменения ПДД Приднестровья

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Пресс-конференция посвящённая юбилею города Бендеры
  • No comment: запуск движения по реконструированной улице ...
  • Семён Коган: "Есть высший Суд и горечь вздоха, кому са ...
  • Задержан 18-летний наркокурьер
  • Еadaily- Без остановки и досмотра: зерновой коридор Укр ...
  • В Молдове цена ОСАГО выросла почти в полтора раза за по ...
  • Жемчужины Приднестровья
  • Украина открывает железнодорожную границу с Приднестров ...
  • Жителям севера Израиля рекомендовали эвакуироваться
  • Изменения ПДД Приднестровья
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна