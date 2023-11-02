Попытки Кишинева сломать устоявшийся переговорный формат приднестровского урегулирования, исключив из него Россию, создают угрозу стабильности в регионе, об этом на брифинге 2 ноября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Она сослалась на высказывания президента Молдовы Майи Санду, которая заявляла, что "для решения приднестровской проблемы необходимо избавиться от самопровозглашенных властей в Тирасполе и сломать устоявшийся переговорный формат "5+2", исключив из него Россию и усилив роль Европейского союза", передаёт sputniknews.ru
"Подобные заявления являются крайне опасными для сохранения стабильности в регионе. - Она понимает это и делает именно то, что от нее хотят: очередной хаос на постсоветском пространстве. Сама же евроинтеграция республики, по мнению Санду, возможна без Приднестровья, то есть по частям, вне рамок территориальной целостности страны. Вот до чего договорилась", - подчеркнула Захарова.
В конце сентября в интервью СМИ, отвечая на вопрос о перспективах евроинтеграции страны, Майя Санду не исключила, что в состав ЕС может войти только правобережная часть Молдовы, без Приднестровья.
"Не стоит вопрос так, что если не будет реинтеграции, то невозможна интеграция в ЕС. (...) Решится вопрос потом, если мы не сможем решить его до вступления", - отметила Санду.
На брифинге 2 ноября Мария Захарова кроме того, осудила блокирование властями РМ еще 6 телеканалов и 31 русскоязычного портала, назвав это "форменным надругательством над самими принципами плюрализма мнений и свободы доступа к информации".