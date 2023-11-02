Международная правозащитная организация Amnesty International подтвердила, что армия Израиля использовала боеприпасы с белым фосфором в секторе Газа и при перестрелках с Ливаном. Об этом телеканалу Sky News сообщила Донателла Ровера, старший советник Amnesty по кризисным ситуациям, передаёт kommersant.ru
Представительница организации заявила, что Amnesty International сделала такие выводы по кадрам взрывов снарядов Израиля над сектором Газа и Ливаном, а также по разговорам с врачами, которые лечили девять человек в Ливане от ран, вызванных белым фосфором.
По ее словам, организация проверила несколько видеороликов, на которых видно, как взрываются артиллерийские боеприпасы с белым фосфором, геолоцировала место съемки и подтвердила достоверность этих кадров: «Доказательства неопровержимы», сообщает РБК
«Мы, Amnesty International, подтвердили использование белого фосфора и в (секторе) Газа, и в Ливане»,— сообщила Донателла Ровера.
31 октября ливанское агентство NNA сообщило, что окраины двух поселений на юге Ливана были обстреляны снарядами с белым фосфором.
Представитель Amnesty заявила, что ни Израиль, ни ХАМАС не соблюдают международное право: палестинская группировка напала на мирных жителей, а Израиль с тех пор проводит «неизбирательные и непропорциональные бомбардировки, в результате которых погибли тысячи детей». «Возмутительно, что международное сообщество бездействует перед лицом катастрофы, гуманитарного кризиса такого масштаба», — сказала Донателла Ровера.
Международная правозащитная организация Human Rights Watch сообщала об использовании израильской армии боеприпасов с белым фосфором еще 13 октября. По данным организации, Израиль использовал их 10 и 11 октября.
Официальный представитель МИД Израиля Лиор Хаят заявил, что Amnesty International — антисемитская организация, которая предвзято относится к Израилю. Это заявление последовало за отчетом организации, в котором говорилось о венных преступлениях с обеих сторон конфликта: как со стороны «Хамаса», так и со стороны Израиля.
Армия обороны Израиля заявила о начале окружения Газы
Израильские военные действуют в городе Газа и окружают его с нескольких направлений, заявил начальник штаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви, передает Times of Israel, информирует РБК
«Мы продвинулись еще на один важный этап в войне. Силы находятся в самом сердце северной части Газы, действуют в городе Газа, окружают его, углубляют [наземное наступление] и добиваются успехов. Силы сражаются в густонаселенном и сложном городском районе, что требует профессионального боя и мужества», — сказал он.
Халеви отметил, что израильские войска ведут ближний бой, наземные операции сопровождаются «точной разведкой, огнем с воздуха и моря». По его словам, авиация Израиля действует в регионе «значительными силами», но при этом там представлено «менее половины» ее мощи. Большая часть израильских ВВС готова, «если возникнет необходимость, атаковать на других фронтах», добавил Халеви.
Он подчеркнул, что ЦАХАЛ обязана вернуть всех заложников, удерживаемых в секторе Газа палестинским исламистским движением ХАМАС и другими группировками.
Газа является крупнейшим городом региона. В анклаве расположен также, в частности, Рафах — он находится на границе с Египтом, 1 ноября там открыли КПП для покидающих регион. В другом городе сектора Газа — Джабалии (расположен на севере региона) — находится лагерь беженцев. 31 октября ЦАХАЛ нанесла по нему авиаудар, объяснив это уничтожением инфраструктуры ХАМАС и одного из командиров движения. В ХАМАС отрицали, что в момент удара руководитель группировки находился в лагере. Медики и пожарные не могут добраться до руин лагеря беженцев в Газе
Медицинские работники и пожарные службы не могут добраться до погибших из-за удара по лагерю беженцев Аль-Бурейдж в секторе Газа. Об этом в четверг, 2 ноября, сообщил журналист Мохаммед Бельбесси, передаёт iz.ru
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Журналист рассказал, что пострадавших везут в больницу. Сообщается, что израильская армия использовала тонны взрывчатых веществ для уничтожения этого поселка.
«Большое количество зданий сравняли с землей, под их обломками погребены десятки, а то и сотни мучеников. Гражданская оборона не может добраться до этих домов из-за плотности руин», — подчеркнул он.
Кроме того, по словам Бельбесси, службы спасения также не могут добраться до места происшествия из-за сложности подъезда и узких улиц.
Корреспондент объяснил, что масштабы разрушений не умещаются в объективы камер, весь район уничтожен. Во время атаки были убиты практически все, кто находился в этих домах. Жители района предпринимают попытки поиска тел погибших, но возможности ограничены, подытожил он.
2 ноября Бельбесси рассказал о последствиях обстрела Израиля по лагерю беженцев Аль-Бурейдж, расположенного в центральной части сектора Газа, к востоку от дороги Салах ад-Дин в провинции Дейр-эль-Балах. По словам корреспондента, бомбардировке подверглись по меньшей мере 10 домов. Каждый из них имеет от двух до семи этажей, в каждой квартире проживают несколько десятков человек.