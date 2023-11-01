В Управлении Следственного комитета Дубоссар завершено расследование уголовного дела в отношении Анны Г. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.4 ст. 156 УК ПМР (растрата чужого имущества, вверенного виновному, совершенное с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере), передает пресс-служба СК ПМР..
В период с 23 сентября 2020 года по 4 октября 2022 года обвиняемая занимала должность начальника отделения связи Гармацкое, Дубоссарского филиала ГУП «Почта Приднестровья», работа которого помимо документооборота, связана с выдачей денежных средств, пенсий, пособий и других выплат целевого назначения. В силу должностных обязанностей Гайдук имела беспрепятственный доступ к кассе отделения, и, как установило следствие, использовала служебное положение в корыстных целях.
За период с 1 марта по 1 октября 2022 года она совершила хищение денежных средств, принадлежащих ГУП «Почта Приднестровья», на общую сумму 212 402 руб. ПМР. При этом умышленно подтасовывала бухгалтерскую документацию, нарушала систему учёта и контроля по осуществляемым финансовым операциям. Все эти факты были впоследствии выявлены судебно-бухгалтерской экспертизой. Похищенные денежные средства она расходовала на личные нужды и оказание материальной поддержки знакомым.
Ранее следственными органами было направлено в суд уголовное дело в отношении руководителя Каменского филиала ГУП «Почта Приднестровья» Ольги Б., которая путём различных обманных махинаций в период с 18 февраля 2019 года по 21 июля 2022 года похитила наличные денежные средства ГУПа на сумму свыше 2 миллионов рублей ПМР. Её действия следствие квалифицировало по п. «б» ч.4 ст.155 УК ПМР (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, совершенное в особо крупном размере) и ч.1 ст.281 УК ПМР (использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы).
Уголовные дела уже рассматриваются территориальными судами.