Dnestr.TV

 
0

Бывшие руководители двух филиалов ГУП «Почта Приднестровье», обвиняемые в хищениях, предстали перед судом

Бывшие руководители двух филиалов ГУП «Почта Приднестровье», обвиняемые в хищениях, предстали перед судом
Фото: открытые источники

В Управлении Следственного комитета Дубоссар завершено расследование уголовного дела в отношении Анны Г. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.4 ст. 156 УК ПМР (растрата чужого имущества, вверенного виновному, совершенное с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере), передает пресс-служба СК ПМР..

В период с 23 сентября 2020 года по 4 октября 2022 года обвиняемая занимала должность начальника отделения связи Гармацкое, Дубоссарского филиала ГУП «Почта Приднестровья», работа которого помимо документооборота, связана с выдачей денежных средств, пенсий, пособий и других выплат целевого назначения. В силу должностных обязанностей Гайдук имела беспрепятственный доступ к кассе отделения, и, как установило следствие, использовала служебное положение в корыстных целях.

За период с 1 марта по 1 октября 2022 года она совершила хищение денежных средств, принадлежащих ГУП «Почта Приднестровья», на общую сумму 212 402 руб. ПМР. При этом умышленно подтасовывала бухгалтерскую документацию, нарушала систему учёта и контроля по осуществляемым финансовым операциям. Все эти факты были впоследствии выявлены судебно-бухгалтерской экспертизой. Похищенные денежные средства она расходовала на личные нужды и оказание материальной поддержки знакомым.

Ранее следственными органами было направлено в суд уголовное дело в отношении руководителя Каменского филиала ГУП «Почта Приднестровья» Ольги Б., которая путём различных обманных махинаций в период с 18 февраля 2019 года по 21 июля 2022 года похитила наличные денежные средства ГУПа на сумму свыше 2 миллионов рублей ПМР. Её действия следствие квалифицировало по п. «б» ч.4 ст.155 УК ПМР (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, совершенное в особо крупном размере) и ч.1 ст.281 УК ПМР (использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы).

Уголовные дела уже рассматриваются территориальными судами.
  • Сегодня, 10:57
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Пресс-конференция посвящённая юбилею города Бендеры
  • No comment: запуск движения по реконструированной улице ...
  • Семён Коган: "Есть высший Суд и горечь вздоха, кому са ...
  • Еadaily- Без остановки и досмотра: зерновой коридор Укр ...
  • Задержан 18-летний наркокурьер
  • В Молдове цена ОСАГО выросла почти в полтора раза за по ...
  • Жемчужины Приднестровья
  • Украина открывает железнодорожную границу с Приднестров ...
  • Жителям севера Израиля рекомендовали эвакуироваться
  • Изменения ПДД Приднестровья

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Пресс-конференция посвящённая юбилею города Бендеры
  • No comment: запуск движения по реконструированной улице ...
  • Семён Коган: "Есть высший Суд и горечь вздоха, кому са ...
  • Еadaily- Без остановки и досмотра: зерновой коридор Укр ...
  • Задержан 18-летний наркокурьер
  • В Молдове цена ОСАГО выросла почти в полтора раза за по ...
  • Жемчужины Приднестровья
  • Украина открывает железнодорожную границу с Приднестров ...
  • Жителям севера Израиля рекомендовали эвакуироваться
  • Изменения ПДД Приднестровья
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна