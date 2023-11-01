Главные темы совещания, которое глава госадминистрации Бендер провел с руководством «КоммуналДорСервиса», - вывоз мусора с территорий частных домовладений и утилизация осенней листвы. Это реакция на жалобы бендерчан, которых своевременно не известили о новом графике вывоза мусора. Также поступают сообщения об отказе вывозить листву и уличный смет.
Раньше мусор в частном секторе вывозился так называемыми «позвонковыми» машинами по устоявшемуся графику, который в настоящее время был изменен. По словам сотрудников КомуналДорСервиса, уведомление населения начали за неделю до изменения графика, сообщается на сайте Госадминистрации города.
Владимир Брагарь, и.о. директора предприятия «КоммуналДорСервис»: «В связи с переходом на сменный режим у нас это делает одна машина в день с 7 до 4-5 часов, в зависимости от того, какая длина маршрута. По поводу переноса на воскресенье вывоза мусора с улиц нижнего Днестра, Б. Главана и других - наши сотрудники в пешем порядке обошли все дома и проинформировали граждан. Осталась та часть населения, которая отсутствовала дома. Они к нам обращались, кто в письменной форме, кто в устной, мы им разъясняли».
Роман Иванченко, глава госадминистрации г. Бендеры: «Вариант уведомления через квитанции и через Интернет можно было сделать? То, что вы произвели изменение графика без уведомления граждан, - это крайне отрицательный момент. Потому что люди должны привыкнуть. Есть те, кто приходит к пожилым родителям, кто проживает по другим адресам. Однозначно, с вашей стороны было недостаточное информирование. Поэтому граждане отреагировали негативным образом».
Глава обязал в кратчайшие сроки донести информацию до всех жителей частного сектора, которых коснулся вопрос изменения графика.
«Мне, пожалуйста, подготовьте адреса, с которых поступили сообщения недовольства по поводу вывоза мусора. Это касается обращений в госадминистрацию и в адрес предприятия. Срочно необходимо провести работу над ошибками. Сегодня и завтра довести эту информацию до граждан путем размещения объявлений, дополнительного выхода на место и обзвона тех людей в первую очередь, кто обратился в наш адрес», - отметил Роман Иванченко, глава госадминистрации.
Еще один вопрос – вывоз листвы и веток в осенний период. Сжигать такой мусор запрещено. В процессе горения в атмосферу выделяются ядовитые пары, которые опасны для людей.
Роман Иванченко, глава госадминистрации г. Бендеры: «Я согласен с позицией КомуналДорСервиса, что смешанный мусор вывозить нельзя. И по договорам у них вопросы, связанные с вывозом веток и листвы, не входят в те нормативы, которые население оплачивает. Но вместе с тем у нас есть полный запрет на сжигание листвы и веток, особенно в осенний период времени. Что граждане привыкли массово делать, чтобы эти моменты избежать, нам нужно создавать людям условия. Первое: либо научить их пользоваться компостными ямами, как это делать, разъяснить, что будет польза земельному участку в результате этих процедур. Но пока ничего не сделано, надо создавать условия по вывозу, но только сортированного мусора. Ни в коем случае не смешанного».
Роман Иванченко поручил УЖКХ совместно с КомуналДорСервисом выработать схему вывоза листвы из близлежащих сел Гиски и Протягайловки, а также из частного сектора. Установить график, по которому будет выезжать соответствующая техника. Пока механизм вывоза до конца не выработан, все это оплачивается за счет бюджета по статье «благоустройство». По мнению главы, к разъяснительной работе нужно подключить сельские администрации.
Уважаемые жители частных домовладений!
Вывоз твердых бытовых отходов с Вашего домовладения осуществляется еженедельно, согласно графика. Вывоз опавшей листвы будет осуществляться 1 раз в неделю отдельной техникой в дни вывоза бытовых отходов. Листву необходимо складировать в тару отдельно от бытовых отходов.