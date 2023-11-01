Молдавская ГРЭС получила паспорт готовности к работе в холодный период. Проверочная комиссия положительно оценила ход выполнения мероприятий по подготовке оборудования к работе в осенне-зимний период, техническое состояние оборудования и инфраструктурных сооружений, квалификацию персонала и соответствие нормативно-технической документации, передает infotag.md.
В полном объёме и в установленные сроки идёт реализация ремонтной программы. Выполненные мероприятия обеспечат стабильность работы Молдавской ГРЭС в отопительный период.
Станция, принадлежащая российской "Интер РАО", поставляет порядка 90% недостающей Молдове электроэнергии. Контракт с ней заключен до конца 2024 г.