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Молдавская ГРЭС получила паспорт готовности к работе в осенне-зимний период

Молдавская ГРЭС получила паспорт готовности к работе в осенне-зимний период
Фото: ПАО «Интер РАО»

Молдавская ГРЭС получила паспорт готовности к работе в холодный период. Проверочная комиссия положительно оценила ход выполнения мероприятий по подготовке оборудования к работе в осенне-зимний период, техническое состояние оборудования и инфраструктурных сооружений, квалификацию персонала и соответствие нормативно-технической документации, передает infotag.md.

В полном объёме и в установленные сроки идёт реализация ремонтной программы. Выполненные мероприятия обеспечат стабильность работы Молдавской ГРЭС в отопительный период.

Станция, принадлежащая российской "Интер РАО", поставляет порядка 90% недостающей Молдове электроэнергии. Контракт с ней заключен до конца 2024 г.
  • Вчера, 10:53
  • DTV
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