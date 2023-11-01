Ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны из села Янтарное Иван Иванович Сичинский. Ивану Ивановичу был 101 год.
«Он был гордостью нашего района. Не только ветераном, не только долгожителем, но и огромной души человеком, который всегда излучал оптимизм и огромную любовь к жизни и людям», - говорится в сообщении пресс-службы Каменской госадминистрации.
Иван Сичинский награжден медалями «За победу над Германией», «За взятие Будапешта», орденом Отечественной войны II степени. В 2022 году, на свой 100-летний юбилей, Иван Иванович был награждён орденом Почёта.
Прощание с Иваном Ивановичем состоится 6 ноября в 11:30 в Доме культуры с. Рашков.
Президент ПМР Вадим Красносельский выразил соболезнования родным и близким ветерана Великой Отечественной войны Ивана Сичинского.
Приводим текст соболезнования без изменений.
«И вновь уходят ветераны, фронтовики, долгожители... Не стало жителя с. Янтарное Каменского района, ветерана Великой Отечественной войны Ивана Ивановича Сичинского. В мае ему исполнился 101 год.
С юных лет он работал в поле, пережил немецко-румынскую оккупацию, достойно воевал в артиллерии, был ранен, встретил Великую Победу в г. Вена, потом ещё служил в армии, а затем долго трудился в народном хозяйстве на Родине.
Для меня было огромной честью, бывая в Каменском районе, общаться с ним. Поздравлять с каждым днём рождения. Иван Иванович – военная и трудовая гордость и слава района. Знаю, он был большим оптимистом, очень авторитетным и уважаемым человеком.
В эти непростые для вашей семьи дни скорблю вместе с вами! Вечная память Ивану Ивановичу!
Президент ПМР В. Н. Красносельский»
Редакция ООО "Телерадиокомпания "Новая Волна" выражает искренние соболезнования родным и близким