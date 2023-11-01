Более $1 млн отсудили бортпроводники у американских авиалиний. Как рассказывает Nypost, из-за использования униформы у бортпроводниц начались головные боли, проблемы с дыханием, тошнота и другие проблемы со здоровьем.
В 2016 году American Airlines одела бортпроводников в новую униформу, и многие были счастливы получить ее после десяти лет ношения одной и той же одежды. Но в течение нескольких месяцев начались жалобы, что с тех пор, как они начали носить новую форму, у них появились головные боли, сыпь и тошнота. В ответ на претензии авиакомпания начала проверку, передает incrussia.ru
После трех раундов тестирования American Airlines сделала заключение, что все результаты соответствуют стандартам. Однако по словам сотрудников, проблема продолжала распространяться.
В январе 2017 года одна из стюардесс начала активно освещать свою проблему через интернет. А после бортпроводники American Airlines решили подать иск, где утверждалось, что их одежда содержит следы формальдегида, толуола и других токсичных химических веществ, вызывающих проблемы со здоровьем. По словам одной из пострадавших, после каждого возвращения домой ей было настолько трудно дышать, что приходилось уезжать в отделение неотложной помощи.
Смолы, содержащие формальдегид, применяются в тканях не первый год, используется это для того, чтобы одежда служила дольше. Проведенное учеными исследование, показало, что уровень этого вещества в одежде, как правило, низкий, но некоторые люди страдают аллергическими реакциями, включая сыпь, волдыри или жжение кожи. Также исследователи отметил, что стирка одежды перед ее надеванием может помочь, но не всегда срабатывает.
По итогу после показания свидетелей American Airlines расторгла контракт с поставщиком этой униформы. А присяжные предложили в качестве возмещения упущенного дохода выплатить пострадавшим материальную компенсацию.