Кабмин России поддержал инициативу введения крупных штрафов для так называемых трэш-стримеров. Речь идет о мере «до 600 тысяч рублей с конфискацией имущества», о чем сообщает ТАСС.
Автор инициативы — глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев, который подготовил проект поправок к Кодексу об административных правонарушениях и Уголовному кодексу России. Речь о демонстрации в интернете сцен насилия и неподобающего поведения, информирует bfm.ru
Госдума рассмотрит заключение кабмина по проекту 7 ноября.
Также возможно введение судебного ограничения заниматься определенными видами деятельности — например, пользоваться интернетом в прицнипе.
Ранее в соцсетях появилось видео трэш-стрима из Витебска, где за несколько тысяч рублей мужчина за пару минут выпил половину литра водки. Находящиеся рядом со стримером собутыльники не сразу поняли, что он умер. Какое-то время они пытались разбудить мужчину, били его по щекам, но подобные «реанимационные» действия оказались малоэффективными, пишет eadaily.com
Насколько необходимы эти поправки в действующее законодательство, комментирует медиаюрист, управляющий партнер «Коллегии медиаюристов» Федор Кравченко:
«Термин треш-стримы — это фантазийное словосочетание, которое не имеет юридического содержания. Слово «стрим» тоже абсолютно непонятно, потому что если принять отдельные статьи об ответственности за треш-стримы, то почему бы не принять статьи, касающиеся треш-рилсов, треш-подкастов? В Уголовном кодексе есть десятки составов, в соответствии с которыми можно привлекать так называемых треш-стримеров к ответственности в том случае, если в том, что они снимают, есть состав административного правонарушения или преступления. Когда кто-то из блогеров оставил девушку без помощи, и она замерзла, или когда другой блогер избил девушку, возбуждались дела по обычным, традиционным, неинтернетным составам, и их штрафовали. Речь шла о том, что это транслировалось в прямом эфире, именно поэтому вызвало очень широкий общественный резонанс. По этому пути и идет здоровая практика, когда применяются традиционные статьи, устанавливающие ответственность за обычные деяния, просто добавляется то, что они транслируются в интернет. При этом во многие статьи КоАП и УК и так вносились в качестве отягчающих обстоятельств пункты о том, что увеличивается наказание, если эта информация была распространена в сети Интернет. Поэтому либо в этой инициативе нет ничего нового, либо она порождает новые, но абсолютно непредсказуемые и неблагоприятные для российского права явления».
Обнаружить треш-стримера не составит труда. Гораздо более проблемный вопрос — это идентификация самого треш-стрима. В законе четко и подробно должно быть прописано, за что привлекается потенциальный стример к ответственности, считает эксперт по информационной безопасности, гендиректор Phishman Алексей Горелкин:
«Подобная инициатива мне видится крайне полезной, потому что в целом само существование треш-стримов не очень хорошо показывает то, как люди устроены. Кто-то платит за то, что кому-то либо больно, либо плохо, как мне кажется, беспредельная история. У людей теряются определенные морально-нравственные ориентиры, и иногда все это очень плохо заканчивается, в том числе и смертью кого-то из участников этих стримов. Одно дело, когда я сам себе покрасил волосы и какой-то ирокез — это один разговор, другой разговор, когда я должен выпить, не знаю, выпить пять бутылок водки и умереть в кадре. Самое сложное, как я вижу в этом законодательстве, — это идентификация треш-стрима, как понять, что это был именно треш-стрим. Но то, что такая инициатива полезна, согласен. Сейчас она, конечно, довольно жесткая, там и наказания очень высокие в плане финансовых историй, поэтому я это воспринимаю чисто как законопроект, далее он будет меняться. А что же касается понять и выследить того, кто этот стрим организовал, кто в нем участвовал — это стандартные оперативно-разыскные мероприятия, все лица будут идентифицированы. То, что есть видео, там совершенно простыми способами все люди будут найдены, допрошены, цепочка будет так или иначе размотана, вплоть до какого-то организатора, которого в кадре могло не быть. Правоохранительные органы появились не вчера, и это стандартная их работа, с которой они отлично справляются. Можно просто по базе прогнать лица, которые там присутствуют, и найти необходимых людей».