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Кого накажут за побег из аэропорта Кишинёва

Кого накажут за побег из аэропорта Кишинёва
фото-коллаж: рoint.md

Инцидент, произошедший в воскресенье, 5 ноября, во время всеобщих местных выборов в Молдове, когда гражданин Азербайджана сбежал с территории аэропорта, минуя пограничный контроль, может привести как минимум к одной отставке. Об этом заявил премьер-министр Дорин Речан

Об этом заявил Дорин Речан, передает realitatea.md со ссылкой на tv8.md

"Это случилось потому что поздно были введены дополнительные меры безопасности, и очень скоро последует отставка. Мы обсудим это в ближайшие дни", — сказал премьер-министр.

Речан не уточнил, кто заплатит за эти происшествия и когда именно это может произойти.

Напомним, гражданин Азербайджана скрылся с территории Международного аэропорта Кишинева. Позже столичная полиция определила его местонахождение.

Кого накажут за побег из аэропорта Кишинёва
коллаж: Point.md

Источники NM сообщили, что 38-летний мужчина сумел добраться до посольства Азербайджана в Кишиневе.

Дело будет оформлено в соответствии со всеми правовыми нормами.

"Благодарим коллег за активность и граждан за участие", - заключили представители полиции.

Напомним, пассажиру, которому был запрещен въезд в Республику Молдова, удалось обойти дополнительные фильтры контроля, установленные в Международном аэропорту Кишинева.
  • Сегодня, 10:14
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