Инцидент, произошедший в воскресенье, 5 ноября, во время всеобщих местных выборов в Молдове, когда гражданин Азербайджана сбежал с территории аэропорта, минуя пограничный контроль, может привести как минимум к одной отставке. Об этом заявил премьер-министр Дорин Речан
Об этом заявил Дорин Речан, передает realitatea.md со ссылкой на tv8.md
"Это случилось потому что поздно были введены дополнительные меры безопасности, и очень скоро последует отставка. Мы обсудим это в ближайшие дни", — сказал премьер-министр.
Речан не уточнил, кто заплатит за эти происшествия и когда именно это может произойти.
Напомним, гражданин Азербайджана скрылся с территории Международного аэропорта Кишинева. Позже столичная полиция определила его местонахождение.
коллаж: Point.md
Источники NM сообщили, что 38-летний мужчина сумел добраться до посольства Азербайджана в Кишиневе.
Дело будет оформлено в соответствии со всеми правовыми нормами.
"Благодарим коллег за активность и граждан за участие", - заключили представители полиции.
Напомним, пассажиру, которому был запрещен въезд в Республику Молдова, удалось обойти дополнительные фильтры контроля, установленные в Международном аэропорту Кишинева.