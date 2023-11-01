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Кража золотого унитаза

Кража золотого унитаза
фото: eurointegration

В Британии официально предъявили обвинения четырем мужчинам в краже золотого унитаза, который был частью художественной экспозиции в доме Уинстона Черчилля. Об этом сообщает Reuters, пишет "Европейская правда".

Сделанный из чистого 18-каратного золота унитаз стоимостью почти 6 млн долларов под названием "Америка" присутствовал в Бленхеймском дворце как инсталляция на художественной экспозиции. Унитазом можно было воспользоваться, при этом музейный охранник находился рядом за дверью туалета.

В сентябре 2019 года злоумышленники под утро проникли во дворец и украли унитаз. Поскольку он был подключен к системе канализации и водопровода, кража нанесла существенный сопутствующий ущерб и привела к затоплению.

Прокуроры в понедельник, 6 ноября, предъявили обвинения 39-летнему Джеймсу Шину, а также Майклу Джоунсу, Фреду Доу и Бори Гучук, которым тоже около 30 лет.

Следствие считает, что они попали на территорию дворца двумя транспортными средствами.

Из последних публичных заявлений непонятно, удалось ли вернуть похищенный унитаз.

Обвиняемые предстанут перед судом 28 ноября.
  • Сегодня, 10:22
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