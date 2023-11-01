В Британии официально предъявили обвинения четырем мужчинам в краже золотого унитаза, который был частью художественной экспозиции в доме Уинстона Черчилля. Об этом сообщает Reuters, пишет "Европейская правда".
Сделанный из чистого 18-каратного золота унитаз стоимостью почти 6 млн долларов под названием "Америка" присутствовал в Бленхеймском дворце как инсталляция на художественной экспозиции. Унитазом можно было воспользоваться, при этом музейный охранник находился рядом за дверью туалета.
В сентябре 2019 года злоумышленники под утро проникли во дворец и украли унитаз. Поскольку он был подключен к системе канализации и водопровода, кража нанесла существенный сопутствующий ущерб и привела к затоплению.
Прокуроры в понедельник, 6 ноября, предъявили обвинения 39-летнему Джеймсу Шину, а также Майклу Джоунсу, Фреду Доу и Бори Гучук, которым тоже около 30 лет.
Следствие считает, что они попали на территорию дворца двумя транспортными средствами.
Из последних публичных заявлений непонятно, удалось ли вернуть похищенный унитаз.