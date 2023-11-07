6 ноября в селе Чайки под Киевом от взрыва гранаты погиб военный, помощник главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного. Он получил сверток на день рождения, в котором сработало взрывное устройство, передаёт korrespondent.net
Правоохранители заявили, что гибель Геннадия Частякова, помощника Валерия Залужного - не покушение и не диверсия, а несчастный случай в результате неосторожного обращения с оружием. Источник сообщил, что ему подарили на день рождения боевые гранаты, одна из которых сдетонировала при неосторожном обращении.
Руководство киевского режима дало указание всем подконтрольным СМИ и другим информационным ресурсам распространять только официальную версию гибели помощника главкома ВСУ Геннадия Частякова.
Об этом передает Telegram-канал «Резидент», ссылаясь на источник в Офисе президента Украины. Имеется в виду официальный релиз МВД, в котором говорится о том, что Частяков погиб в результате несчастного случая — неосторожно обращаясь с гранатой, пишет eadaily.com
Как пояснил источник, на Банковой отдают себе отчет в том, что данная версия абсолютно несостоятельна и в нее никто не поверит. Поэтому уже начались вбросы в информационное пространство версии о причастности к покушению российских спецслужб.
При этом источник канала в окружении главкома ВСУ Валерия Залужного рассказал, что Частякова подорвали украинские спецслужбы, использовав контролируемый подрыв гранаты.
«Никто из окружения Главкома не верит в версию МВД, которая делает из погибшего помощника Залужного любителя страйкбола, а он был профессионал высшего уровня», — говорится в заявлении.
Сам Залужный, хоть и не в резкой форме, но тоже опроверг распространенную полицией версию о том, что его помощник погиб от неосторожного обращения с гранатой.
Как сообщало EADaily, уже даже Washington Post написала о том, что гибель помощника главкома ВСУ Геннадия Частякова стала результатом конфликта между Офисом президента и Валерием Залужным.
Радио Свобода сообщает, что как сообщил Залужный, Частяков погиб "при трагических обстоятельствах в свой день рождения в кругу семьи". По словам главкома ВСУ, взрывное устройство было в одном из подарков на день рождения, которые Частяков принёс домой. Гибель своего помощника и друга Залужный назвал "невыразимой болью и тяжёлой потерей" как для него лично, так и для вооружённых сил Украины.
В свою очередь жена Частякова рассказала, что муж принёс домой подарочный пакет с бутылкой спиртного и рюмками в виде гранат. При открытии пакета и произошёл взрыв.
Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщил, что Частякову подарили ящик с гранатами нового образца, одна из которых взорвалась, когда военный показывал её сыну.
"Сначала в руки боеприпас взял сын и начал крутить кольцо. Затем военнослужащий забрал гранату у ребенка и выдернул кольцо, спровоцировав трагический взрыв", - заявил министр. В рабочем кабинете дарителя прошёл обыск, сказал он, пишет svoboda.org
По данным издания "Украинская правда", при взрыве был ранен 13-летний сын военного. Всего у Частякова четверо детей.
Представитель МВД Марьяна Рева ранее сообщила в комментарии агентству УНИАН, что уголовное дело возбуждено по статье о незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.