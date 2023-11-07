Видеоплатформа YouTube ввела ограничения на работу рекомендательных алгоритмов для подростков. Теперь контент, который будет разрешен для просмотра подросткам, будет отбираться еще тщательнее. Об этом платформа сообщает у себя на официальном сайте.
Ограничения, в частности, коснутся таких деликатных тем, как видео о человеческом теле и социальной агрессии. При этом, YouTube также обновил и ввел некоторые функции отдельно для подростков, информирует ru.diez.md.
Теперь на платформе есть такие опции, как:
- показ уведомлений или сообщений с призывом сделать перерыв
- напоминание о необходимость отправится спать
- стала более заметной панель кризисных ресурсов, которая выводится при поиске по потенциально проблематичным запросам, например, относящимся к расстройствам пищевого поведения — связаться с соответствующими горячими линиями станет проще.
Ограничение рекламы, содержащей стереотипы красоты, произошло после того, как 40 штатов США подали судебный иск против компании Meta, обвинив ее в продвижении через платформы Facebook и Instagram контента, способного повлиять на мышление и развитие молодых людей.
Аналогичные обвинения были выдвинуты и против платформы TikTok, которая становится одним из наиболее распространенных приложений.
Джеймс Бесер, один из представителей платформы, говорит, что подростки - это та категория пользователей, которая очень подвержена формированию искаженного восприятия собственного образа, особенно когда они неоднократно подвергаются воздействию сообщений, пропагандирующих идеальные стандарты.
"Подростки чаще, чем взрослые, формируют негативное представление о себе, когда видят повторяющиеся сообщения об идеальных стандартах в контенте, который они потребляют в Интернете", - сказал Джеймс Бесер, по данным The Verge.
Новые меры защиты подростков реализуются в рамках партнёрского проекта с Консультативным советом по делам молодёжи и семьи — в эту организацию входят психологи, исследователи и прочие эксперты в области развития детей. Комитет уже несколько лет консультирует YouTube по вопросам угроз для психического здоровья подростков, которые может представлять онлайн-контент.
Организация помогла администрации платформы определить категории видео, которые могут оказаться проблематичными при повторном просмотре. Это, в частности, относится к контенту, в котором «сравниваются физические характеристики [людей] и идеализируется один тип по сравнению с другими, идеализируется определённый тип физической подготовки или вес тела либо демонстрируется социальная агрессия в форме бесконтактных драк или запугивания».
Администрация платформы также сотрудничает со Всемирной организацией здравоохранения и организацией Common Sense Networks. В бедующем платформа планирует разработать образовательные ресурсы для родителей и подростков, для того чтобы объяснить им, как безопасно создавать ролики для публикации в Интернете, как отвечать на комментарии и многое другое.
Платформа также планирует создать возможность для пользователей младше 18 лет получать напоминания и предупреждения об экранном времени.
Ограничения на работу рекомендательных алгоритмов на YouTube в США начали действовать со 2 ноября, а в уже в 2024 году нововведение распространится и на другие страны.