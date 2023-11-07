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Какие ограничения вводит YouTube

Какие ограничения вводит YouTube
фото из открытых источников

Видеоплатформа YouTube ввела ограничения на работу рекомендательных алгоритмов для подростков. Теперь контент, который будет разрешен для просмотра подросткам, будет отбираться еще тщательнее. Об этом платформа сообщает у себя на официальном сайте.

Ограничения, в частности, коснутся таких деликатных тем, как видео о человеческом теле и социальной агрессии. При этом, YouTube также обновил и ввел некоторые функции отдельно для подростков, информирует ru.diez.md.

Теперь на платформе есть такие опции, как:

- показ уведомлений или сообщений с призывом сделать перерыв

- напоминание о необходимость отправится спать

- стала более заметной панель кризисных ресурсов, которая выводится при поиске по потенциально проблематичным запросам, например, относящимся к расстройствам пищевого поведения — связаться с соответствующими горячими линиями станет проще.

Ограничение рекламы, содержащей стереотипы красоты, произошло после того, как 40 штатов США подали судебный иск против компании Meta, обвинив ее в продвижении через платформы Facebook и Instagram контента, способного повлиять на мышление и развитие молодых людей.

Аналогичные обвинения были выдвинуты и против платформы TikTok, которая становится одним из наиболее распространенных приложений.

Джеймс Бесер, один из представителей платформы, говорит, что подростки - это та категория пользователей, которая очень подвержена формированию искаженного восприятия собственного образа, особенно когда они неоднократно подвергаются воздействию сообщений, пропагандирующих идеальные стандарты.

"Подростки чаще, чем взрослые, формируют негативное представление о себе, когда видят повторяющиеся сообщения об идеальных стандартах в контенте, который они потребляют в Интернете", - сказал Джеймс Бесер, по данным The Verge.

Новые меры защиты подростков реализуются в рамках партнёрского проекта с Консультативным советом по делам молодёжи и семьи — в эту организацию входят психологи, исследователи и прочие эксперты в области развития детей. Комитет уже несколько лет консультирует YouTube по вопросам угроз для психического здоровья подростков, которые может представлять онлайн-контент.

Организация помогла администрации платформы определить категории видео, которые могут оказаться проблематичными при повторном просмотре. Это, в частности, относится к контенту, в котором «сравниваются физические характеристики [людей] и идеализируется один тип по сравнению с другими, идеализируется определённый тип физической подготовки или вес тела либо демонстрируется социальная агрессия в форме бесконтактных драк или запугивания».

Администрация платформы также сотрудничает со Всемирной организацией здравоохранения и организацией Common Sense Networks. В бедующем платформа планирует разработать образовательные ресурсы для родителей и подростков, для того чтобы объяснить им, как безопасно создавать ролики для публикации в Интернете, как отвечать на комментарии и многое другое.

Платформа также планирует создать возможность для пользователей младше 18 лет получать напоминания и предупреждения об экранном времени.

Ограничения на работу рекомендательных алгоритмов на YouTube в США начали действовать со 2 ноября, а в уже в 2024 году нововведение распространится и на другие страны.
  • Сегодня, 11:40
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