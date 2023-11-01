Dnestr.TV

 
0

В Приднестровье завершается уборка сельхозкультур

В Приднестровье завершается уборка сельхозкультур
фото: novostipmr

В Приднестровье завершается уборка сельхозкультур. Подсолнечника собрано 106 тысяч тонн при средней урожайности 20 центнеров с гектара. Кукурузы на зерно, в свою очередь, намолочено 98 тысяч тонн. Средняя урожайность ее – 59 центнеров с гектара, сообщает Минсельхозприроды ПМР.

Что касается овощных культур, то их валовый сбор в общей сложности составил 29 тысяч тонн (в том числе 15 тысяч тонн сахарной кукурузы, 3,7 тысячи тонн лука на репку, 2,8 тысячи тонн зеленого горошка).

Картофеля собрано 6,6 тысячи тонн, плодовых культур - 13,7 тысячи тонн, винограда – более 26 тысяч тонн.

Минсельхозприроды отмечает, что продолжается подготовка почвы и сев озимых культур под урожай 2024 года.

На сегодняшний день посеяно 50 тысяч гектаров пшеницы, 14 тысяч гектаров рапса, 1,6 тысячи гектаров ячменя.
  • Сегодня, 11:51
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Семён Коган: "Есть высший Суд и горечь вздоха, кому са ...
  • Еadaily- Без остановки и досмотра: зерновой коридор Укр ...
  • В Молдове цена ОСАГО выросла почти в полтора раза за по ...
  • Жемчужины Приднестровья
  • Украина открывает железнодорожную границу с Приднестров ...
  • Изменения ПДД Приднестровья
  • Жителям севера Израиля рекомендовали эвакуироваться
  • Тебе, любимый город!
  • Актер Мэттью Перри скончался в возрасте 54 лет
  • Ученые впервые отразили молнию лазером

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Семён Коган: "Есть высший Суд и горечь вздоха, кому са ...
  • Еadaily- Без остановки и досмотра: зерновой коридор Укр ...
  • В Молдове цена ОСАГО выросла почти в полтора раза за по ...
  • Жемчужины Приднестровья
  • Украина открывает железнодорожную границу с Приднестров ...
  • Изменения ПДД Приднестровья
  • Жителям севера Израиля рекомендовали эвакуироваться
  • Тебе, любимый город!
  • Актер Мэттью Перри скончался в возрасте 54 лет
  • Ученые впервые отразили молнию лазером
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна