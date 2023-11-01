В Приднестровье завершается уборка сельхозкультур. Подсолнечника собрано 106 тысяч тонн при средней урожайности 20 центнеров с гектара. Кукурузы на зерно, в свою очередь, намолочено 98 тысяч тонн. Средняя урожайность ее – 59 центнеров с гектара, сообщает Минсельхозприроды ПМР.
Что касается овощных культур, то их валовый сбор в общей сложности составил 29 тысяч тонн (в том числе 15 тысяч тонн сахарной кукурузы, 3,7 тысячи тонн лука на репку, 2,8 тысячи тонн зеленого горошка).
Картофеля собрано 6,6 тысячи тонн, плодовых культур - 13,7 тысячи тонн, винограда – более 26 тысяч тонн.
Минсельхозприроды отмечает, что продолжается подготовка почвы и сев озимых культур под урожай 2024 года.
На сегодняшний день посеяно 50 тысяч гектаров пшеницы, 14 тысяч гектаров рапса, 1,6 тысячи гектаров ячменя.