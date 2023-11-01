В Слободзее 7 ноября состоялись демонстрация, митинг и возложение цветов к памятнику Ленину. По традиции утро 7 ноября в Слободзее началось с небольшой демонстрации трудящихся по улице Фрунзе в направлении памятника вождю мирового пролетариата Владимиру Ленину. В ней приняли участие, глава и заместители главы, начальники и сотрудники управлений государственной администрации Слободзейского района и города Слободзея, местных учреждений и организаций, общественники, передаёт slobodzeya.gospmr
На площади перед районным Домом культуры состоялся небольшой митинг, на котором присутствовали и учащиеся Слободзейского ТЛК им. П.К. Спельник и местной школы №1. К собравшимся обратился глава районной госадминистрации Василий Тищенко, который отметил, что революция 1917 года стала одним из самых значительных событий XX века и коренным образом повлияла на ход дальнейшей истории. «С именем Октябрьской революции мы связываем многочисленные победы, свершения, трудовые достижения нашего народа, которые сегодня остаются предметом особой гордости», - сказал Василий Васильевич, отметив, что в советские времена 7 ноября был одним из главных государственных праздников, а торжественные мероприятия в этот день проводились в каждом населённом пункте великой страны. «Наше поколение помнит этот период, и мы гордимся, что жили в те времена», - подчеркнул глава, пожелав участникам мероприятия мира, благополучия и новых трудовых достижений на благо Отечества.
В продолжение мероприятия его участники возложили цветы к памятнику Владимиру Ильичу Ленину.
Дню Великого Октября посвятили митинг и в Дубоссарах. В числе его участников был ветеран Великой Отечественной войны Владимир Зайчук. Выступающие поделились воспоминаниями о том, как раньше отмечался этот день, и говорили об исторической важности Октябрьской революции. На митинге также выступил муниципальный духовой оркестр.