Dnestr.TV

 
0

Венгрия намерена блокировать начало переговоров с Украиной о вступлении в ЕС

Венгрия намерена блокировать начало переговоров с Украиной о вступлении в ЕС
фото: BalazsOrban_HU/Twitter

Советник премьер-министра Венгрии по политическим вопросам Балаж Орбан заявил, что Будапешт будет блокировать начало переговоров с Киевом о вступлении в Европейский союз (ЕС), так как права венгерского меньшинства на Украине нарушаются. Об этом он заявил в интервью Нидерландской телерадиовещательной корпорации (NOS), информирует gazeta.ru

По его словам, Украина принимает законы, которые делают жизнь венгров в стране «невыносимой». Речь идет о законе, который обязывает национальные меньшинства получать не менее 70% образования на украинском языке.

«Мы не можем с этим согласиться... Позиция Венгрии кристально ясна: пока существует этот закон, не может быть никаких дискуссий с украинцами об их интеграции в Евросоюз», — заявил Орбан.

До этого Сийярто заявил, что, если Украина хочет вступить в ЕС, она должна предоставить весомые гарантии соблюдения прав национальных меньшинств.

Он также говорил, что киевские власти пытаются лишить этнических венгров права разговаривать и вести обучение детей на родном языке. По словам министра, украинские чиновники намерены выдавать около €1 тыс. в год родителям, которые отправляют своих детей на курсы украинского языка. Сийярто назвал это «вопиющим шагом к уничтожению венгерского меньшинства» и подчеркнул, что это неприемлемо и недопустимо для страны, которая хочет вступить в Европейский союз.

Ранее в США назвали Венгрию препятствием на пути Украины в ЕС.
  • Сегодня, 18:45
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Семён Коган: "Есть высший Суд и горечь вздоха, кому са ...
  • Еadaily- Без остановки и досмотра: зерновой коридор Укр ...
  • В Молдове цена ОСАГО выросла почти в полтора раза за по ...
  • Жемчужины Приднестровья
  • Украина открывает железнодорожную границу с Приднестров ...
  • Изменения ПДД Приднестровья
  • Жителям севера Израиля рекомендовали эвакуироваться
  • Тебе, любимый город!
  • Актер Мэттью Перри скончался в возрасте 54 лет
  • Ученые впервые отразили молнию лазером

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Семён Коган: "Есть высший Суд и горечь вздоха, кому са ...
  • Еadaily- Без остановки и досмотра: зерновой коридор Укр ...
  • В Молдове цена ОСАГО выросла почти в полтора раза за по ...
  • Жемчужины Приднестровья
  • Украина открывает железнодорожную границу с Приднестров ...
  • Изменения ПДД Приднестровья
  • Жителям севера Израиля рекомендовали эвакуироваться
  • Тебе, любимый город!
  • Актер Мэттью Перри скончался в возрасте 54 лет
  • Ученые впервые отразили молнию лазером
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна