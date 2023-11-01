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Британия разрешила совершить первый перелет через Атлантику на биотопливе

Британия разрешила совершить первый перелет через Атлантику на биотопливе
фото: caliber.az

Управление гражданской авиации Великобритании выдало первое в истории разрешение на осуществление трансатлантического перелета на биотопливе – технологии, которая в перспективе должна сделать авиатранспорт более экологичным для окружающей среды.

Об этом ведомство сообщило 6 ноября, пишет «Европейская правда».

Полет, который организует британская авиакомпания Virgin Atlantic, станет первым в мире трансатлантическим рейсом на 100% экологически чистом авиационном топливе (SAF). Запланированный на 28 ноября, он состоится из лондонского аэропорта Хитроу в нью-йоркский аэропорт имени Джона Кеннеди.

Британский авиационный регулятор предоставил разрешение после «программы технических проверок», в рамках которой проанализировали различные аспекты запланированного полета, в частности наземные испытания с участием производителя двигателя самолета, компании Rolls Royce.

В то же время Virgin Atlantic еще должна получить разрешение от регуляторов в США, Ирландии и Канады, поскольку рейс будет осуществляться через их воздушное пространство.

Полет состоится в рамках правительственной программы Британии по внедрению более экологичных практик в гражданской авиации. В прошлом году Virgin Atlantic получила до одного миллиона фунтов стерлингов для воплощения трансатлантического перелета на биотопливе.

Авиационное биотопливо (SAF) – это топливо, полученное из ненефтяных возобновляемых источников (например, водорослей, водорода или углекислого газа), которое может использоваться как заменитель керосина или смешиваться с ним.

В случае полной замены керосина на SAF выбросы углерода в течение жизненного цикла сокращаются более чем на 70% по сравнению с обычным ископаемым авиационным топливом.
  • Сегодня, 19:16
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