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Упрощается процедура таможенного декларирования товаров для личного пользования

Упрощается процедура таможенного декларирования товаров для личного пользования
фото: customs.gospmr

С 1 января 2024 года для физических лиц изменится порядок заполнения таможенной декларации в случаях перемещения товаров для личного пользования. В частности, значительно упростится требование, связанное с указанием в документе кода ТН ВЭД, сообщила пресс-служба ГТК ПМР

Поиск нужного кода в массиве из почти 10 тысяч числовых обозначений в товарной номенклатуре, как правило, вызывает затруднения у физических лиц, перемещающих товары для личного пользования. Это увеличивает время на подготовку таможенной декларации и в целом затрудняет процедуру заявления сведений о багаже.

Чтобы нивелировать эту проблему, ГТК ПМР инициировал изменения в Товарную номенклатуру и Таможенный тариф на 2024 год. Так, со следующего года при декларировании товаров физическими лицами будет использоваться 99 группа с 10-ю специальными кодами, обозначающими товары с максимально обобщёнными характеристиками.

Например, под кодом 9910 00 будут декларироваться все товары, перемещаемые в сопровождаемом багаже в количестве, превышающем нормы беспошлинного ввоза (вне зависимости от того, какой именно это товар – мясные изделия, одежда или бытовая техника). Код 9905 00 обозначает личное имущество, перемещаемое при ПМЖ, 9919 00 001 – имущество, полученное при наследовании.

Ставка ввозной таможенной пошлины на товары, декларируемые в группе 99, установлена на уровне либо 0%, либо 20% но не менее 0,2 доллара за 1 кг в зависимости от характера товаров.

Следует обратить внимание, что предметы для личного пользования, на ввоз которых требуется разрешительный документ (это, например, культурные ценности, отдельные виды оружия и боеприпасов, подакцизные товары), подлежат декларированию в соответствующих им товарных группах. 99 группа ТН ВЭД в таких случаях не используется.

Напомним, что новые правила начнут действовать с нового года.
  • Сегодня, 18:30
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