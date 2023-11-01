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фото: novostipmr
Как сообщила пресс-служба МВД ПМР ДТП произошло 8 ноября утром в столице, на перекрёстке улиц Карла Либкнехта и Котовского.
На зелёный переходила проезжую часть 43-летняя женщина. В это время 25-летняя девушка за рулём «Хонды» поворачивала налево и совершила наезд на пешехода.
Пострадавшую с тупой травмой живота и закрытыми переломами костей таза госпитализировали в реанимационное отделение РКБ.
Автомобиль помещён на охраняемую стоянку столичного отдела ГАИ.
По факту ДТП проводится разбирательство.
фото: mvdpmr
- Сегодня, 18:39
- DTV
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