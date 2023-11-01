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ДТП в Тирасполе

ДТП в Тирасполе
фото: novostipmr

Как сообщила пресс-служба МВД ПМР ДТП произошло 8 ноября утром в столице, на перекрёстке улиц Карла Либкнехта и Котовского.

На зелёный переходила проезжую часть 43-летняя женщина. В это время 25-летняя девушка за рулём «Хонды» поворачивала налево и совершила наезд на пешехода.

Пострадавшую с тупой травмой живота и закрытыми переломами костей таза госпитализировали в реанимационное отделение РКБ.

Автомобиль помещён на охраняемую стоянку столичного отдела ГАИ.

По факту ДТП проводится разбирательство.

ДТП в Тирасполе
фото: mvdpmr
  • Сегодня, 18:39
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