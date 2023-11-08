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Украина одобрила соглашение с Молдовой о строительстве автомобильного моста через Днестр

Украина одобрила соглашение с Молдовой о строительстве автомобильного моста через Днестр
фото: Sputnik / Osmatesco

Верховная рада Украины ратифицировала соглашение с Молдовой о строительстве автомобильного моста через Днестр в районе Ямполь – Косэуцы. Об этом сообщила депутат Рады Ирина Геращенко, передаёт Sputnik

Она добавила, что на строительство объекта выделят пять миллионов гривен (138,7 тысячи долларов) из госбюджета Украины.

Договоренность о строительстве моста была достигнута на встрече президентов Украины и Молдовы Владимира Зеленского и Майи Санду в 2021 году.

Мост должен стать ключевым звеном транспортного коридора между Киевом и Кишиневом, а украинские экспортеры получат кратчайший путь в страны Центральной и Юго-Восточной Европы.

Согласно проекту, Украина выделит средства на проектирование и строительство моста, а также всей необходимой инфраструктуры на своей территории, а Молдова – на своей.
  • Сегодня, 18:49
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