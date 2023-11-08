Загрузка. Пожалуйста, подождите...
0
Украина одобрила соглашение с Молдовой о строительстве автомобильного моста через Днестр
фото: Sputnik / Osmatesco
Верховная рада Украины ратифицировала соглашение с Молдовой о строительстве автомобильного моста через Днестр в районе Ямполь – Косэуцы. Об этом сообщила депутат Рады Ирина Геращенко, передаёт Sputnik
Она добавила, что на строительство объекта выделят пять миллионов гривен (138,7 тысячи долларов) из госбюджета Украины.
Договоренность о строительстве моста была достигнута на встрече президентов Украины и Молдовы Владимира Зеленского и Майи Санду в 2021 году.
Мост должен стать ключевым звеном транспортного коридора между Киевом и Кишиневом, а украинские экспортеры получат кратчайший путь в страны Центральной и Юго-Восточной Европы.
Согласно проекту, Украина выделит средства на проектирование и строительство моста, а также всей необходимой инфраструктуры на своей территории, а Молдова – на своей.
- Сегодня, 18:49
- DTV
- Просмотров: 0
- Комментариев: 0
-
-
-
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.