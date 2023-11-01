Памятная серебряная монета Приднестровского республиканского банка «Масленица» серии «Праздники и традиции» по итогам голосования получила Приз зрительских симпатий на XVII международном конкурсе памятных монет «Монетное созвездие». В этом году свои монеты на конкурс представили 23 участника из 18 стран мира. В конкурсе участвовали монеты, выпущенные с 1 января по 31 декабря 2022 года, сообщается на сайте ПРБ.
Конкурс «Монетное созвездие» стал одним из самых авторитетных в мире. С 10 июля по 10 сентября 2023 года на сайте www.Gold10.ru прошло рейтинговое голосование по всем монетам, участвующим в конкурсе.
Монета ПРБ «Масленица» набрала 94 рейтинговых балла из 100 возможных.
«Монетное созвездие» – международный конкурс памятных монет, который проводится на территории Российской Федерации. Организатор конкурса – российский издательский дом «Уотер Марк».