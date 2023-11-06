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Молдова – единственная страна в Европе, регулирующая цены на бензин и дизтопливо

Молдова – единственная страна в Европе, регулирующая цены на бензин и дизтопливо
фото из открытых источников

Молдова – единственная страна в Европе, регулирующая цены на бензин и дизтопливо.Об этом заявила Виолина Шпак, директор Национального органа по регулированию энергетики (НАРЭ).

"Я думаю, что мы единственная страна в регионе, на европейском пространстве, которая регулирует этот сектор. В последние 5 лет между правительственными и парламентскими органами власти постоянно идет спор: кто виноват в росте цен на топливо? И здесь это решение, казалось, появилось временно, но это временное действие продолжается, и НАРЭ было наделено новыми полномочиями по утверждению ежедневного потолка стандартных цен на нефть. Система, как обменный курс", — заявила глава НАРЭ во время конференции, сообщает Mold-Street со ссылкой на Agerpres.

По словам Виолины Шпак, только в выходные и праздничные дни НАРЭ не утверждает цены, но во все рабочие дни действует утвержденный потолок цен.

При этом она утверждает, что этот механизм регулирования доказал свою эффективность в условиях кризиса.

"Парадоксально, но этот механизм, по сути, в разгар кризиса оказался таким, который формирует прозрачные цены, цены, которые коррелируют с международными биржевыми ценами, потому что у нас нет собственного производства, все ресурсы и нефтепродукты импортируются, и фактически эти ценовые шоки, в том числе на фондовых биржах, каким-то образом смягчаются этим механизмом", — заявила директор НАРЭ.

Однако она выразила надежду, что парламент постепенно примет решение вернуться к свободному рынку, "потому что в развитой стране это нормально".

Напомним, что с сентября 2021 года, с момента применения действующей Методики расчета цен на нефтепродукты (дизельное топливо и бензин), ситуация на рынке ухудшилась, а ряд местных компаний закрыли АЗС, ссылаясь на постановление парламента и тот факт, что рассчитанный и установленный НАРЭ потолок цен на бензин и дизельное топливо не покрывает их стоимости.

Еще одним фактором является энергетический кризис и военные действия на Украине, которые привели к росту цен на энергоресурсы, затрат на техническое обслуживание и эксплуатацию с конца 2021 года по настоящее время.

Следует отметить, что более 100 АЗС в Республике Молдова прекратили свою деятельность в прошлом году, поскольку фиксировали только убытки от розничной торговли топливом. Вместо этого оптовая торговля стала чрезвычайно прибыльной.

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