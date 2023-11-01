Еврокомиссия (ЕК) рекомендует Совету ЕС начать переговоры о вступлении Украины и Молдавии в Евросоюз при выполнении Киевом и Кишиневом ряда условий, заявила в среду председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен, сообщает interfax
"Комиссия также считает нужным, чтобы Совет присудил Грузии статус страны-кандидата при условии, что она предпримет определенные реформы", - продолжила она.
Помимо этого, по ее словам, ЕК предлагает начать переговоры с Боснией и Герцеговиной о членстве в ЕС.
Ожидается, что лидеры ЕС примут решение в отношении рекомендаций ЕК в декабре.
По словам фон дер Ляйен, Украина уже выполнила 90% требований, которые выдвинул ЕС в прошлом году. "Основной прогресс достигнут в плане конституционно-судебной реформы, антикоррупционной программы, противодействия отмыванию денег, в общественной жизни, закону о СМИ, а также по вопросу национальных меньшинств", - сказала она.
По словам фон дер Ляйен, Молдавия также значительно продвинулась по пути выполнения условий ЕК, включая прогресс в правовой реформе и противодействии коррупции. Помимо этого, Молдавия приняла план действий по деолигархизации.
В феврале 2022 года президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на членство Украины в Евросоюзе. В июне того года совет ЕС предоставил Украине статус кандидата на вступление в союз.
В июне 2022 года Молдавия также получила статус кандидата на вступление в Евросоюз.
Грузия подала заявку на членство в ЕС в марте 2022 года.