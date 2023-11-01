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Кишиневский аэропорт предупреждает о мошенничестве с потерянным багажом

Кишиневский аэропорт предупреждает о мошенничестве с потерянным багажом
Фото: открытые источники

Международный аэропорт Кишинева предупреждает о появлении в публичном пространстве ложной информации и выступает с опровержением, сообщает noi.md

"В связи с появившейся в социальных сетях информацией о том, что кишиневский аэропорт разгружает свой склад и продает потерянный/невостребованный багаж, при этом чемоданы якобы наполнены различными вещами и электроникой, мы просим вас никак не реагировать, так как это жульничество.

Ни в коем случае не переходите по ссылкам, не сообщайте личные данные, в том числе реквизиты банковских карт. Обращаем ваше внимание на то, что это афера, и ни в коем случае не предпринимайте никаких действий. В связи с этим компетентные органы были уведомлены для принятия необходимых мер", - говорится в пресс-релизе.
  • Сегодня, 18:39
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