Международный аэропорт Кишинева предупреждает о появлении в публичном пространстве ложной информации и выступает с опровержением, сообщает noi.md
"В связи с появившейся в социальных сетях информацией о том, что кишиневский аэропорт разгружает свой склад и продает потерянный/невостребованный багаж, при этом чемоданы якобы наполнены различными вещами и электроникой, мы просим вас никак не реагировать, так как это жульничество.
Ни в коем случае не переходите по ссылкам, не сообщайте личные данные, в том числе реквизиты банковских карт. Обращаем ваше внимание на то, что это афера, и ни в коем случае не предпринимайте никаких действий. В связи с этим компетентные органы были уведомлены для принятия необходимых мер", - говорится в пресс-релизе.