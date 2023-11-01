Dnestr.TV

 
0

Рассмотрен проект закона о бюджете-2024

Рассмотрен проект закона о бюджете-2024
Фото: Верховный Совет ПМР

В рамках подготовки к принятию в I чтении Комитет по экономической политике, бюджету и финансам рассмотрел проект закона о бюджете на 2024 год. Основные параметры и направления озвучила министр финансов Алена Рускевич. Традиционно бюджет-2024 будет социально ориентированным. Сохраняется тенденция финансирования в первую очередь социально-защищенных расходов. Речь идет об оплате труда, выплате пенсий, пособий и материальной помощи, сообщает пресс-служба ВС ПМР..

Доходы консолидированного бюджета на следующий год прогнозируются в сумме 3 млрд. 770 тыс. рублей, что на 4,22% меньше плановых показателей 2023 года. Снижение уровня доходов бюджета прогнозируется на уровне 2,65 %, это порядка 93 млн. рублей.

В расходной части республиканского бюджета 2024 года доля социально защищенных статей составляет большую часть - более 62%. Планируется увеличение расходов республиканского бюджета по выплате пенсий и пособий из-за роста количества получателей, а также компенсаций пенсионерам в виде ежемесячной разницы в пенсии, по обеспечению потребности в протезах. Несмотря на сокращение в целом расходов по бюджету, в представленном Правительством ПМР законопроекте предусмотрены меры социальной поддержки. На оплату льгот по коммунальным услугам и услугам связи запланировано 57 млн. рублей, на государственные целевые программы в сфере здравоохранения и социальной защиты – 49 млн. рублей, на содержание детских домов и интернатов – 40 млн. рублей, на сохранение действующего порядка выплат по советским вкладам гражданам (поэтапная индексация вкладов населения) – порядка 25,5 млн. рублей, на приобретение жилья для детей-сирот – более 15 млн. рублей, на лечение граждан за пределами Приднестровья – около 38 млн. рублей.

Что касается расходов по целевым бюджетным фондам и программам развития. Несмотря на сокращение доходов, функционирование их сохранится. В 2024 году свою работу продолжат Фонд капитальных вложений, Фонд развития предпринимательства, Фонд поддержки молодежи, Дорожный фонд, Фонд поддержки сельского хозяйства, Фонд развития мелиоративного комплекса. Однако их финансирование в целом снизится на 7%, отметила министр финансов, представляя на заседании Комитета по экономической политике, бюджету и финансам проект закона о бюджете-2024.

«По Фонду капвложений сокращение составляет порядка 124 млн. рублей, Фонд предпринимательства – практически на уровне 2023 года, сокращение на 700 тыс. рублей по Фонду поддержки молодежи. По Дорожному фонду, в виду недостаточности источников покрытия и финансирования расходов, сокращение по уровню 2023 года предусмотрено в сумме порядка 59 млн. рублей. Фонд поддержки сельского хозяйства – минус 2 млн., Фонд развития мелиоративного комплекса – минус 28 млн. рублей. Это связано преимущественно с сокращением объема предоставляемой субсидии. Вместе с тем сохраняется поддержка сельхозпроизводителей в виде пониженного тарифа на воду для полива», - прокомментировала министр финансов Алена Рускевич.

Что касается ФКВ, то основным приоритетом капитальных вложений останутся объекты здравоохранения и образования республики, добавила министр. В рамках Фонда развития предпринимательства продолжится субсидирование части процентных ставок со стороны государства по льготным кредитам, предоставляемым организациям приоритетных отраслей. В проекте бюджета предусмотрены и средства на господдержку молодых семей, на приобретение жилья молодым семьям из Фонда поддержки молодежи.

Также в повестке дня сегодняшнего Комитета был рассмотрен проект бюджета Единого государственного фонда социального страхования на 2024 год. Как отметила директор ЕГФСС Алевтина Береза, основная задача расходования средств бюджета Фонда в 2024 году, как и прежде, - своевременная выплата пенсий, пособий и компенсаций. Все выплаты, которые есть в республике в 2023 году, предусмотрены и в новом бюджете ЕГФСС.

На пленарном заседании проект закона о бюджете-2024 рассмотрят в ближайшую среду, 15 ноября. Парламентарии должны будут принять его в I чтении.
  • Сегодня, 18:46
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Еadaily- Без остановки и досмотра: зерновой коридор Укр ...
  • В Молдове цена ОСАГО выросла почти в полтора раза за по ...
  • Жемчужины Приднестровья
  • Украина открывает железнодорожную границу с Приднестров ...
  • Изменения ПДД Приднестровья
  • Тебе, любимый город!
  • Актер Мэттью Перри скончался в возрасте 54 лет
  • Ученые впервые отразили молнию лазером
  • ГТК ПМР напоминает, у кого истек срок действия виньетки ...
  • Творчество Семена Когана "Здрасьте, это мы. Юмор из на ...

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Еadaily- Без остановки и досмотра: зерновой коридор Укр ...
  • В Молдове цена ОСАГО выросла почти в полтора раза за по ...
  • Жемчужины Приднестровья
  • Украина открывает железнодорожную границу с Приднестров ...
  • Изменения ПДД Приднестровья
  • Тебе, любимый город!
  • Актер Мэттью Перри скончался в возрасте 54 лет
  • Ученые впервые отразили молнию лазером
  • ГТК ПМР напоминает, у кого истек срок действия виньетки ...
  • Творчество Семена Когана "Здрасьте, это мы. Юмор из на ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна