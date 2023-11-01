В рамках подготовки к принятию в I чтении Комитет по экономической политике, бюджету и финансам рассмотрел проект закона о бюджете на 2024 год. Основные параметры и направления озвучила министр финансов Алена Рускевич. Традиционно бюджет-2024 будет социально ориентированным. Сохраняется тенденция финансирования в первую очередь социально-защищенных расходов. Речь идет об оплате труда, выплате пенсий, пособий и материальной помощи, сообщает пресс-служба ВС ПМР..
Доходы консолидированного бюджета на следующий год прогнозируются в сумме 3 млрд. 770 тыс. рублей, что на 4,22% меньше плановых показателей 2023 года. Снижение уровня доходов бюджета прогнозируется на уровне 2,65 %, это порядка 93 млн. рублей.
В расходной части республиканского бюджета 2024 года доля социально защищенных статей составляет большую часть - более 62%. Планируется увеличение расходов республиканского бюджета по выплате пенсий и пособий из-за роста количества получателей, а также компенсаций пенсионерам в виде ежемесячной разницы в пенсии, по обеспечению потребности в протезах. Несмотря на сокращение в целом расходов по бюджету, в представленном Правительством ПМР законопроекте предусмотрены меры социальной поддержки. На оплату льгот по коммунальным услугам и услугам связи запланировано 57 млн. рублей, на государственные целевые программы в сфере здравоохранения и социальной защиты – 49 млн. рублей, на содержание детских домов и интернатов – 40 млн. рублей, на сохранение действующего порядка выплат по советским вкладам гражданам (поэтапная индексация вкладов населения) – порядка 25,5 млн. рублей, на приобретение жилья для детей-сирот – более 15 млн. рублей, на лечение граждан за пределами Приднестровья – около 38 млн. рублей.
Что касается расходов по целевым бюджетным фондам и программам развития. Несмотря на сокращение доходов, функционирование их сохранится. В 2024 году свою работу продолжат Фонд капитальных вложений, Фонд развития предпринимательства, Фонд поддержки молодежи, Дорожный фонд, Фонд поддержки сельского хозяйства, Фонд развития мелиоративного комплекса. Однако их финансирование в целом снизится на 7%, отметила министр финансов, представляя на заседании Комитета по экономической политике, бюджету и финансам проект закона о бюджете-2024.
«По Фонду капвложений сокращение составляет порядка 124 млн. рублей, Фонд предпринимательства – практически на уровне 2023 года, сокращение на 700 тыс. рублей по Фонду поддержки молодежи. По Дорожному фонду, в виду недостаточности источников покрытия и финансирования расходов, сокращение по уровню 2023 года предусмотрено в сумме порядка 59 млн. рублей. Фонд поддержки сельского хозяйства – минус 2 млн., Фонд развития мелиоративного комплекса – минус 28 млн. рублей. Это связано преимущественно с сокращением объема предоставляемой субсидии. Вместе с тем сохраняется поддержка сельхозпроизводителей в виде пониженного тарифа на воду для полива», - прокомментировала министр финансов Алена Рускевич.
Что касается ФКВ, то основным приоритетом капитальных вложений останутся объекты здравоохранения и образования республики, добавила министр. В рамках Фонда развития предпринимательства продолжится субсидирование части процентных ставок со стороны государства по льготным кредитам, предоставляемым организациям приоритетных отраслей. В проекте бюджета предусмотрены и средства на господдержку молодых семей, на приобретение жилья молодым семьям из Фонда поддержки молодежи.
Также в повестке дня сегодняшнего Комитета был рассмотрен проект бюджета Единого государственного фонда социального страхования на 2024 год. Как отметила директор ЕГФСС Алевтина Береза, основная задача расходования средств бюджета Фонда в 2024 году, как и прежде, - своевременная выплата пенсий, пособий и компенсаций. Все выплаты, которые есть в республике в 2023 году, предусмотрены и в новом бюджете ЕГФСС.
На пленарном заседании проект закона о бюджете-2024 рассмотрят в ближайшую среду, 15 ноября. Парламентарии должны будут принять его в I чтении.