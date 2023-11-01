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Началось строительство здания метеостанции Тирасполь

Началось строительство здания метеостанции Тирасполь
Фото: ecology-pmr.org

На сегодняшний день произведена закладка фундамента здания. По завершению строительства там разместятся метеорологическая станция Тирасполь и лаборатория наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха. В настоящее время метеостанция находится на территории аэродрома, а лаборатория арендует помещение в столичном микрорайоне «Западный», сообщается на сайте Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР.

В новом здании предусмотрены современные условия для полноценной работы этих подразделений. Они очень тесно связаны в необходимости оперативного обмена данными друг с другом. Ремонт приборов и обслуживание двух находящихся рядом структурных подразделений приведет к снижению затрат на использование автотранспорта. Кроме этого, на сегодняшний день есть большая необходимость в обслуживании организаций метеорологическими данными самого города. Данные, получаемые на аэродроме, отличаются от тех, что наблюдаются в самом городе. После завершения строительства появится возможность более качественного обслуживания организаций, заинтересованных погодными условиями в Тирасполе.

Строительство объекта ведется согласно Распоряжению Правительства республики по реализации мероприятий Плана развития гидрометеорологической деятельности на 2023 год.
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