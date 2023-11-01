За текущую неделю на молдавском рынке оптовые цены на виноград «Молдова» увеличились на 19 %, в среднем до 16 леев/кг ($0,89/кг). Виноград этого сорта дорожает пятую неделю подряд. Судя по мониторингу EastFruit, по состоянию на конец первой декады ноября 2023 года цены на «Молдову» находятся на пятилетнем максимуме.
Ноябрьское подорожание винограда «Молдова», по мнению специалистов виноградарских ассоциаций, было предсказуемым. К концу октября полностью завершились продажи винограда этого сорта с плантаций напрямую. В ноябре поставки всякого винограда — как на внутренний, так и на внешние рынки — осуществляются только из фруктохранилищ, сообщает EastFruit. Уже одного этого фактора обычно бывает достаточно для запуска процесса сезонного подорожания этого товара. Но в нынешнем году к этому традиционному фактору роста цен добавился высокий спрос на «Молдову» со стороны трейдеров-экспортеров во второй половине осени. Не исключено, что объем экспортных продаж винограда «Молдова», вопреки прогнозам, в ноябре будет даже выше, чем в октябре.
Виноград других сортов – как белых, так и красных, как семянных, так и бессемянных – на молдавском рынке в ноябре тоже подорожал, но в существенно меньшей мере, на 5-7% в среднем. Запасы этого товара заканчиваются, его потребительские качества и лежкость довольно быстро снижаются. Соответственно основная масса такого винограда продается только на внутреннем рынке, причем по цене на 15-20% дороже «Молдовы» обычного качества.