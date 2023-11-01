Dnestr.TV

 
0

Ещё одна страна захотела вступить в БРИКС

Ещё одна страна захотела вступить в БРИКС
Фото: Flickr / Martha Heinemann Bixby/ Флаг Южного Судана

В Южном Судане в настоящее время изучают вопрос о подаче заявки на вступление в БРИКС. Об этом сообщил посол республики в Москве Чол Тонг Маяй Джанг.

"Южный Судан заинтересован в том, чтобы быть членом такой организации, где интересы страны будут соблюдаться лучше", — рассказал диппредставитель в беседе с ТАСС, отметив, что сначала запрос на вступление рассмотрит специальный институт страны, после чего официальный документ направят в БРИКС.

Как пишет life.ru, по словам собеседника информагентства, на сегодняшний день в мире сложилась такая геополитическая ситуация, которая подталкивает страны третьего мира рассматривать возможность вступления в БРИКС в качестве хорошего варианта. Как заявил посол, всё из-за привлекательных условий организации.

Помимо того, Чол Тонг Маяй Джанг отметил, что даже ближневосточные государства, являющиеся союзниками Запада, выражают заинтересованность во вступлении в это объединение. В пример он привёл Саудовскую Аравию, которая не только является близким союзником Соединённых Штатов в регионе, но и членом БРИКС.

Напомним, последний саммит стран БРИКС прошёл в Йоханнесбурге с 22 по 24 августа. Он стал крупнейшей за последние годы встречей глав государств и правительств Глобального Юга. В число приглашённых вошли лидеры 54 африканских стран. Президент России Владимир Путин выступил на мероприятиях саммита по видеосвязи. С 1 января 2024 года участниками объединения БРИКС станут ещё шесть стран: Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия.
  • Сегодня, 07:09
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Еadaily- Без остановки и досмотра: зерновой коридор Укр ...
  • В Молдове цена ОСАГО выросла почти в полтора раза за по ...
  • Жемчужины Приднестровья
  • Украина открывает железнодорожную границу с Приднестров ...
  • Изменения ПДД Приднестровья
  • Тебе, любимый город!
  • Актер Мэттью Перри скончался в возрасте 54 лет
  • Ученые впервые отразили молнию лазером
  • ГТК ПМР напоминает, у кого истек срок действия виньетки ...
  • Творчество Семена Когана "Здрасьте, это мы. Юмор из на ...

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Еadaily- Без остановки и досмотра: зерновой коридор Укр ...
  • В Молдове цена ОСАГО выросла почти в полтора раза за по ...
  • Жемчужины Приднестровья
  • Украина открывает железнодорожную границу с Приднестров ...
  • Изменения ПДД Приднестровья
  • Тебе, любимый город!
  • Актер Мэттью Перри скончался в возрасте 54 лет
  • Ученые впервые отразили молнию лазером
  • ГТК ПМР напоминает, у кого истек срок действия виньетки ...
  • Творчество Семена Когана "Здрасьте, это мы. Юмор из на ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна