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В Италии объявили время и место проведения саммита G7 в 2024 году

В Италии объявили время и место проведения саммита G7 в 2024 году
Фото: Shutterstock

Встреча лидеров "Большой семерки" в 2024 году под председательством Италии пройдет 13-15 июня в южной области Апулия, сообщила премьер-министр Джорджа Мелони.

"Африка и тема миграции будут центральными во время председательства Италии в G7. Повестка будет развиваться весь год при помощи инициатив различных министерств. Центральным моментом будет встреча лидеров, которая пройдет с 13 по 15 июня в Апулии в долине Итрии в (курорте) Борго-Эньяция", - заявила Мелони в видеоролике, посвященном работе правительства. "Борго-Эньяция" представляет собой пятизвездочный гостиничный комплекс в провинции Бриндизи неподалеку от побережья Адриатического моря, передает ria.ru.

Приоритетами итальянского председательства в "Семерке", говорила ранее премьер, станут поддержка Украины, энергетическая и экономическая безопасность, миграция и Африка. C обострением конфликта на Ближнем Востоке представители итальянского руководства добавили в повестку предстоящего представительства работу над миром в этом регионе.

В среду министр иностранных дел Италии, вице-премьер Антонио Таяни сообщил, что встреча МИД "Большой семерки" в 2024 году пройдет в апреле на острове Капри. По словам Таяни, встреча по "международной торговле" состоится в области Калабрии, по "международном сотрудничеству" - в Абруццо. Еще одно мероприятие планируется провести в столичной области Лацио.
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