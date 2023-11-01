Dnestr.TV

 
0

Два раза в неделю: крупнейшая израильская авиакомпания EL AL теперь летает в Молдову

Два раза в неделю: крупнейшая израильская авиакомпания EL AL теперь летает в Молдову
Фото: скриншот видео rupor.md

Крупнейшая израильская авиакомпания EL AL теперь летает в Молдову. 10 ноября первый рейс в кишиневском аэропорту встретили традиционной водяной аркой.

Два раза в неделю: крупнейшая израильская авиакомпания EL AL теперь летает в Молдову
Фото: скриншот видео rupor.md

Полеты Тель-Авив-Кишинев будут выполнять дважды в неделю — по четвергам и воскресеньям, сообщает rupor.md.

“Israel EL AL считается одной из самых безопасных авиакомпаний благодаря очень строгим процедурам безопасности, как на земле, так и на борту самолетов, а также наличием специальной системы безопасности полетов”, – отметили в МИДЕИ.

EL AL — третья израильская авиакомпания, работающая на молдавском рынке.

1 ноября компания IsrAir начала выполнять рейсы по маршруту Тель-Авив – Кишинев – Тель-Авив.

Со 2 ноября израильская авиакомпания Arkia Israel Airlines начал совершать прямые рейсы Тель-Авив – Кишинев – Тель-Авив. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел и европейской интеграции.
  • Сегодня, 07:21
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Еadaily- Без остановки и досмотра: зерновой коридор Укр ...
  • В Молдове цена ОСАГО выросла почти в полтора раза за по ...
  • Жемчужины Приднестровья
  • Украина открывает железнодорожную границу с Приднестров ...
  • Изменения ПДД Приднестровья
  • Тебе, любимый город!
  • Актер Мэттью Перри скончался в возрасте 54 лет
  • Ученые впервые отразили молнию лазером
  • ГТК ПМР напоминает, у кого истек срок действия виньетки ...
  • Творчество Семена Когана "Здрасьте, это мы. Юмор из на ...

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Еadaily- Без остановки и досмотра: зерновой коридор Укр ...
  • В Молдове цена ОСАГО выросла почти в полтора раза за по ...
  • Жемчужины Приднестровья
  • Украина открывает железнодорожную границу с Приднестров ...
  • Изменения ПДД Приднестровья
  • Тебе, любимый город!
  • Актер Мэттью Перри скончался в возрасте 54 лет
  • Ученые впервые отразили молнию лазером
  • ГТК ПМР напоминает, у кого истек срок действия виньетки ...
  • Творчество Семена Когана "Здрасьте, это мы. Юмор из на ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна