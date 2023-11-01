Крупнейшая израильская авиакомпания EL AL теперь летает в Молдову. 10 ноября первый рейс в кишиневском аэропорту встретили традиционной водяной аркой.
Фото: скриншот видео rupor.md
Полеты Тель-Авив-Кишинев будут выполнять дважды в неделю — по четвергам и воскресеньям, сообщает rupor.md.
“Israel EL AL считается одной из самых безопасных авиакомпаний благодаря очень строгим процедурам безопасности, как на земле, так и на борту самолетов, а также наличием специальной системы безопасности полетов”, – отметили в МИДЕИ.
EL AL — третья израильская авиакомпания, работающая на молдавском рынке.
1 ноября компания IsrAir начала выполнять рейсы по маршруту Тель-Авив – Кишинев – Тель-Авив.
Со 2 ноября израильская авиакомпания Arkia Israel Airlines начал совершать прямые рейсы Тель-Авив – Кишинев – Тель-Авив. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел и европейской интеграции.