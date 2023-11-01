Дизель и бензин для армии будут маркироваться цветом. Это сделают для того, чтобы уменьшить количество воровства топлива, предназначенного для военных. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины в Telegram в субботу, 11 ноября, пишет korrespondent.net.
Теперь поставщики дизельного топлива для Вооруженных сил Украины будут окрашивать его в красный цвет, а в бензин будут добавлять зеленый краситель.
Снабжение такого маркированного горючего Минобороны планирует наладить уже на следующей неделе. В войска такое горючее попадет в конце ноября.
"Минобороны обяжет поставщиков маркировать топливо для ВСУ красным цветом. В дизельное топливо будет добавлен краситель ярко-красного цвета, - говорится в сообщении ведомства. - Маркировка дает возможность идентифицировать и отслеживать топливо, закупленное исключительно для нужд ВСУ, и уменьшает возможность его незаконной продажи. Кроме того, указанный цвет исключит возможность злоупотреблений на местах относительно смешений топлива" - заявили в ведомстве.
Промаркированное горючее будет невозможно разбавить, чтобы цвет полностью исчез. Минобороны обещает, что из-за новшеств цена на дизель и бензин не изменится.