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В ЕС допустили вступление Молдовы в союз без Приднестровья

В ЕС допустили вступление Молдовы в союз без Приднестровья
Фото: Sputnik / Anatolii Kiriak

Глава делегации Евросоюза в Молдове Янис Мажейкс заявил, что надеется на решение приднестровской проблемы до момента вступления республики в ЕС, однако он допускает, что существует возможность интеграции без спорного региона, передает ria.ru.

Ранее президент Молдовы Майя Санду заявила, что не исключает возможную интеграцию в ЕС только правобережья страны, без Приднестровья. По ее мнению, конфликт можно будет урегулировать после вступления в организацию.

"Мы надеемся, что когда Молдова присоединится к ЕС, эта проблема будет решена. На данном этапе мы продолжим поддерживать поиск мирного решения. Мы надеемся, что это позволит решить ситуацию до того, как Молдова присоединится к ЕС. Но это не единственно возможный вариант", - заявил Мажейкс в эфире телеканала Vocea Basarabiei, комментируя возможность вступления Молдовы в ЕС без Приднестровья.

По его словам, Брюссель не хотел бы столкнуться с проблемой зависимости процесса евроинтеграции от решения приднестровского конфликта.

Вучич: Украина, Молдова и страны Балкан в ближайшее время не вступят в ЕС

Ни Украина, ни Молдова, ни страны Западных Балкан не окажутся в Евросоюзе в ближайшее время. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич, передает vedomosti.ru ссылаясь на телеканал Pink.

«Я не буду врать народу. Никто не войдет [в ЕС] ни в этом, ни в следующем году. Никто с Западных Балкан, ни Украина, ни Молдова», – сказал сербский лидер.

Он добавил, что до вступления Сербии в союз предстоит сделать «много шагов и вещей», которые могут помочь республике.

Еврокомиссия (ЕК) 8 ноября выступила с рекомендацией начать переговоры с Украиной и Молдовой об их членстве в ЕС. Ранее председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что Киев выполнил 90% из прошлогодних требований ЕС. Руководитель ЕК также похвалила Кишинев, отметив, что молдавские власти предприняли шаги в правовой реформе, «деолигархизации» и противодействии коррупции.

Украина и Молдова получили статус кандидатов на вступление в ЕС летом 2022 г. Украина подала документы на вступление в ЕС в конце февраля 2022 г.

Сейчас официальный статус кандидатов на вступление в ЕС имеют восемь государств: Албания, Молдова, Северная Македония, Сербия, Турция, Босния и Герцеговина, Украина и Черногория. Раньше всех статус кандидата на вступление в ЕС получила Турция – в 1999 г. на саммите в Хельсинки. С 2005 г. Анкара ведет официальные переговоры о вступлении в союз, но с тех пор не добилась прогресса.

1 октября турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция выполнила все условия для вступления в ЕС, тогда как Евросоюз – почти ни одного. У Анкары, как отмечал лидер Турции, «нет никаких ожиданий от ЕС».

  • Вчера, 17:23
  • DTV
  • Просмотров: 83
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